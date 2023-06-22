ສະຫະລັດໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງມຽນມາແລະທະນາຄານ 2 ແຫ່ງ ທີ່ໃຊ້ໂດຍພວກຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້ ເພື່ອຊື້ອາວຸດ ແລະສິນຄ້າອື່ນໆຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາໃນຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ກອງທັບໄດ້ກາງຕໍ່ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຮວມທັງບໍລິສັດຣັດເຊຍທີ່ຖືກລົງໂທດເພື່ອນຳເຂົ້າອາວຸດ ອຸບປະກອນ ແລະວັດຖຸດິບ ເພື່ອຜະລິດອາວຸດ ສະໜັບສະໜຸນ “ການກົດຂີ່ທີ່ໂຫດຮ້າຍທາລຸນຂອງຕົນ.”
ວໍຊິງຕັນໄດ້ກ່າວຫາກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງມຽນມາ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະອາວຸດໃນມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ນັບແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງພວກທະຫານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດ.
ທະນາຄານລັດຖະວິສາຫະກິດ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂອງມຽນມາ ຫຼື MFTB ແລະທະນາຄານການລົງທຶນ ແລະການຄ້າຂອງມຽນມາຫຼື MICB ກໍໄດ້ຖືກລົງໂທດເຊັ່ນດຽວກັນ. ກະຊວງການເງິນກ່າວວ່າ ຕົນອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຕ່າງໆທີ່ມີລາຍໄດ້ ຮວມທັງບໍລິສັດນ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດມຽນມາ ຫລື MOGE ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຂອງລະຫວ່າງປະເທດໄດ້.
ທະນາຄານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບ ແລະກໍສົ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳລັບລັດຖະບານມຽນມາ.