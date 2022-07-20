ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດ ຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ ປະເທດທີ່ມີການຄ້າມະນຸດ ແລະນໍາໃຊ້ທະຫານ ທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ

ສະຫະລັດ, ໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຈັດເອົາຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນໃນ “ນະໂຍບາຍ ຫຼືຮູບແບບ” ຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ, ຫຼືກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຫຼືກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ລັດຖະບານໜຸນຫຼັງ ໄດ້ເກັບເກນຫຼືນໍາໃຊ້ທະຫານທີ່ເປັນເດັກ ນ້ອຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລວມເອົາລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຂົ້າເປັນບົດລາຍງານປະຈໍາປີ, ເຊິ່ງເປັນການດໍາເນີນງານຄັ້ງທໍາອິດພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະສະພາຂອງປີ 2019 ໃນພາກສ່ວນ “ການຄ້າມະນຸດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ.”
ຣັດເຊຍ ປາກົດວ່າມີຊື່ຢູ່ໃນຫຼາຍໆບ່ອນຢູ່ໃນບົດລາຍງານ ເນື່ອງຈາກການຮຸກຮານເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ, ແລະສິ່ງທີ່ເອກະສານໄດ້ຮ້ອງວ່າເປັນການຄ້າພວກອົບພະຍົບຢູເຄຣນທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫລໍ່ແຫຼມຫຼາຍລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໜີໄປ.
“ປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນຈໍານວນນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ...ຈໍານວນນຶ່ງພາກັນໜີອອກນອກປະເທດໄປເລີຍ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໜີອອກໄປພ້ອມກັບເຄື່ອງຂອງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າແບກຫາບໄປໄດ້,” ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວຢູ່ໃນພິທີທີ່ທ່ານໄດ້ ນໍາສະເໜີບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ. “ນັ້ນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຖືກຂູດຮີດຂົ່ມເຫັງ.”
ສະຖານທູດ ຣັດເຊຍ ປະຈໍາຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ການຂໍ ຄໍາເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວນັ້ນໃນທັນທີ.
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ນະເວລານີ້ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກມີຈໍານວນເກືອບ 25 ລ້ານຄົນ.
ນອກຈາກ ຣັດເຊຍ ແລ້ວ, ລາຍຊື່ໃນພາກສ່ວນທີ່ລັດຖະບານສະໜັບສະໜຸນຍັງລວມມີອັຟການິສຖານ, ມຽນມາ, ຄິວບາ, ອີຣ່ານ, ເກົາຫຼີເໜືອ, ແລະ ອີກ 5 ປະເທດ ທີ່ “ໄດ້ຮັບການບັນທຶກກ່ຽວກັບ ‘ນະໂຍບາຍ ຫຼື ຮູບແບບ’ ຂອງການຄ້າມະນຸດ,” ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນລະບົບຂອງລັດຖະບານ, ການເປັນທາດທາງເພດຢູ່ໃນສູນລີ້ໄພຂອງລັດຖະບານ, ການຈ້າງງານ ຫຼື ການຮັບສະໝັກເອົາທະຫານທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ປະກອບມີລາຍຊື່ຂອງ 12 ປະເທດທີ່ຈ້າງງານ ຫຼື ຮັບສະໝັກເອົາກໍາລັງທະຫານທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງລວມມີຣັດເຊຍ, ໂດຍຈໍານວນໂຕເລກເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ລວມເອົາພາກສ່ວນໃໝ່ທີ່ມີການສະໜັບສະໜຸນໂດຍລັດຖະ ບານ.