ຫົວຫນ້ານັກເຈລະຈາສັນຕິພາບ ສະຫະລັດ ສຳລັບ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຮອດປະເທດດັ່ງກ່າວໃນການຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍໄດ້ປະກາດ, ເປັນການເດີນທາງຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຢຸດການເຈລະຈາກັບກຸ່ມກະບົດ ຕາລິບານ ກ່ຽວກັບ ການສິ້ນສຸດສົງຄາມ ອັຟການິສຖານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ຊາລເມ ຄາລິລຊາດ ໄດ້ໄປພ້ອມກັບທ່ານ ນາງ ລີຊາ ເຄີທິສ, ຜູ້ອຳນວຍການອາວຸໂສທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບ ເອເຊຍໃຕ້ ແລະ ກາງ ຢູ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ.
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນວັນທີ່ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງອິດສະຫຼະ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ກຳນົດວັນທີ 14 ພະຈິກ ເປັນວັນໃໝ່ສຳລັບການເປີດເຜີຍຜົນຄະແນນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການໂຕ້ແຍ້ງເມື່ອວັນທີ 28 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວດັ້ງເດີມແລ້ວ ມີກຳນົດທີ່ຈະປະກາດຜົນຄະແນນທຳອິດໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ ແຕ່ເຮັດບໍ່ທັນຂີດເສັ້ນຕາຍ, ໂດຍອ້າງເຖິງບັນຫາທາງເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປ້ອງຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ຄາລິລຊາດ ໄດ້ຈັດການປະຊຸມຕ່າງຫາກກັບປະທານາທິບໍດີ ຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ອາສຣັຟ ການີ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ອັບດຸລລາ ອັບດຸລລາ, ຜູ້ນຳໜ້າໃນການແຂ່ງຂັນສອງທ່ານ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງເດືອນແລ້ວນີ້.
ໂຄສົກປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ເຊດິກ ເຊດິກກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ທູດພິເສດສັນຕິພາບ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຄາລິລຊາດ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ການີ ແລະ ໄດ້ທຳການລາຍງານສັ້ນຕໍ່ທ່ານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າໃນປັດຈຸບັນ.” ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຕື່ມອີກ.
ຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດສາກົນທີ່ໄດ້ຟື້ນຟູໃໝ່ ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຫວັງວ່າ ການເຈລະຈາທີ່ຢຸດຊະງັກລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ກຸ່ມຕາລິບາຍ ອາດດຳເນີນຕໍ່ໃນໄວໆນີ້.