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ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ພາ​ຄີ ປະ​ນາມ ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ

ທ່ານ​ນາງ​ລິນ​ດາ ໂທ​ມັ​ສ ກ​ຣີນ​ຟ​ິ​ລ ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ທີ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ 2021.

ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ພັນ​ທະ​ມິດ 5 ປະ​ເທດ ໄດ້​ອອກຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ປະ​ນາມ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 5 ມັງ​ກອ​ນ​ຜ່ານມ​າ.

ທ່ານ​ນາງ​ລິນ​ດາ ໂທ​ມັ​ສ ກ​ຣີນ​ຟິ​ລ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຊື່​ຫຍໍ້​ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົາ​ຫຼີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊື່ ທາງ​ການ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອນັ້ນວ່າ “ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ​ເກົາ​ຫຼີ​ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 5 ມັງ​ກອນ ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຕໍ່​ມະ​ຕິ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຫຼາຍໆ​ຂໍ້.”

ທ່ານ​ນາງ​ໂທ​ມັ​ສ ກ​ຣີນ​ຟິ​ລ ໄດ້​ອ່ານ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ຫ້ອມ​ລ້ອມ​ໂດຍ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອາ​ລ​ບາ​ເນຍ ອັງ​ກິດ ຝ​ຣັ່ງ ໄອ​ຣ໌​-ແລນ ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ. ໃນ​ຈຳ​ນວນ 6 ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່ານີ້ ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ຍີ​ປຸ່ນ​ປະ​ເທດ​ດຽວ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຮອບ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໄດ້​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພິ​ເສດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ທີ່​ພຽງ​ຢາງ​ກ່າວ​ອ້າງໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ວ່າ ເປັນ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ​ທີ່​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ສູງ.

ທ່ານ​ນາງ​ໂທ​ມັ​ສ ກ​ຣີນ​ຟິ​ລ​ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຍິງ​ໃນ​ເທື່ອ​ນີ້ ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ໃນ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ລຳ​ດັບ ແລະ​ການ​ສະ​ແດງ​ອອກໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ ​ຂອງ​ ສ​ປ​ປ ເກົາ​ຫຼີ ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ອາດ​ສາມາດ​ຂອງ​ອາ​ວຸດ​ທີິ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ການ​ທົດ​ລອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ແມ່ນ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ທີ່​ຜິດ​ພາດ ພ້ອມ​ທັງ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີແລະ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ພວມ​ສ້າງ​ອາ​ວຸດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ເອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງເພີ້ມການສ້າງ​ອາ​ວຸດ​ເພື່ອສົ່ງ​ອອກໃຫ້​ພວກ​ຂາຍ​ອາ​ວຸດ​ແລະ​ພວກ​ລູກ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ ​ຕໍ່​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດນັ້ນ.

“ສ​ປ​ປ ເກົາ​ຫຼີ ທຳ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ ໂດຍ​ບໍ່​ເອົາ​ຫົວ​ຊາ​ຕໍ່​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ. “ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ລະ​ມານ​ພາຍ​ໃຕ້ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອ​ງ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດແລະຢູ່ພາຍ​ໃຕ້​ວິ​ກິດ​ການດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ.”

ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ຕອບ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ພຽງ​ຢາງ.

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ຫົວ​ຊາ​ຕໍ່​ການ​ສະ​ເໜີ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາ​ວຸດໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ​ຕ້ອງ “ຍົກ​ເລີກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ຂອງ​ຕົນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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