ພໍ່ ແລະແມ່ ຂອງອະດີດທະຫານມາຣີນສະຫະລັດ ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ໄດ້ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນນໍາລູກຊາຍກ່ຽວກັບ “ສຸຂະພາບທີ່ຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາ” ຂອງລາວ ແລະ “ບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ” ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບລາວໄດ້.
ທ້າວໂຈ ແລະນາງພອລລາ ຣີດ (Joe, Paula Reed) ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າພົບກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບຊະຕາກໍາ ຂອງລູກຊາຍພວກເຂົາເຈົ້າ ທ້າວເທຣເວີ (Trevor) ອາຍຸ 30 ປີ, ໂດຍໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ມັນເປັນເວລາ 5 ມື້ແລ້ວທີ່ບໍ່ໄດ້ຍິນຫຍັງຈາກລາວເລີຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກລາວເທື່ອສຸດທ້າຍ ໂດຍການຕິດຕໍ່ທາງໂທລະສັບ ກັບເພື່ອນຍິງຂອງລາວ.
“ດ້ວຍເວລາທີ່ຜ່ານໄປໃນທຸກໆຊົ່ວໂມງ, ພວກເຮົາຍິ່ງມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍ ແລະຫຼາຍຂຶ້ນວ່າຈະມີແນວບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນກັບລາວ,” ເຊິ່ງ ພໍ່ ແລະແມ່ຂອງທ້າວເທຣເວີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ. “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນຕ້ອງ ຫາທາງອອກຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອນໍາເອົາລູກຊາຍຂອງພວກເຮົາ ກັບຄືນບ້ານໃຫ້ໄດ້.”
ອົງການຂ່າວຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວນີ້ວ່າ ທ້າວເທຣເວີ ຣີດ ໄດ້ຢຸດອົດອາຫານປະທ້ວງກ່ຽວກັບການຂັງລາວໃຫ້ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ, ແລະກໍໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຢູ່ທີ່ສູນກັກຂັງທາງການແພດແລ້ວ.
ທ້າວເທຣເວີ ຣີດ ຜູ້ເປັນລູກ ຖືກຕິດຄຸກເປັນເວລາ 9 ປີ ລຸນຫຼັງທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງເຈົ້າໜ້າຕໍາຫຼວດສອງຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຂັບລົດດ້ວຍອາການທີ່ມືນເມົາ ເມື່ອເວລາທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໃນປີ 2019. ທ້າວຣີດ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ. ສະຫະລັດໄດ້ຮ້ອງການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບຄະດີຂອງລາວວ່າ “ເປັນການສະແດງລະຄອນທີ່ໄຮ້ສາລະ.”
ພາຍຫຼັງທີ່ພໍ່ ແລະແມ່ຂອງລາວ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແລ້ວ, ໂຄສົກຂອງທໍານຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກເຖິງຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນງານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການປ່ອຍໂຕຂອງທ້າວຣີດ ແລະປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນອື່ນໆ “ທີ່ຖືກຈັບແບບບໍ່ມີເຫດຜົນຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ແລະບ່ອນອື່ນໆ.”
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ ລຸນຫຼັງທີ່ມົສກູ ໄດ້ຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ, ແລະການວາງຂໍ້ກໍານົດ ໃນການລົງ ໂທດທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້.
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