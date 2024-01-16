ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮູຕີ ໃສ່ກຳປັ່ນຂອງສະຫະລັດ ໃນອ່າວ ເອເດນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ

ພວກກະບົດ ຮູຕີ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໂຈມຕີກຳປັ່ນຂອງສະຫະລັດໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຂອງເຢເມນ ໃນອ່າວ ເອເດນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ. ການໂຈມຕີໃສ່ກຳປັ່ນ ຢິບຣອລຕາ ອີເກີລ (Gibraltar Eagle) ໃນວັນຈັນວານນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ຮອດນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກພວກກະບົດ ຮູຕີ ຂອງເຢເມນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ ໄປໃສ່ກຳປັ່ນພິຄາດອາເມຣິກາ ຢູ່ທະເລແດງ. ຕໍ່ມາ ພວກກະບົດຮູຕີ ໄດ້ອ້າງເອົາການໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທີ່ນໍາພາໂດຍອາເມຣິກາ ໃສ່ພວກກະບົດດັ່ງກ່າວ. ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກ, ທ່າມກາງສົງຄາມຂອງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ໃນເຂດ ກາຊາ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເສັ້ນທາງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງພະລັງງານຂອງເອເຊຍ ແລະຕາເວັນອອກກາງ ແລະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານຄອງ ຊູເອສ (Suez) ເພື່ອໄປຫາຢູໂຣບ.
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