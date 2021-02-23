ສະຫະລັດ “ໂກດແຄ້ນ” ຫຼັງຈາກ ຈະຫຼວດຫຼາຍລູກ ຕົກໃສ່ ນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກມີການຍິງຈະ ຫຼວດສາມລູກໃສ່ນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ, ເຊິ່ງສອງລູກໃນນັ້ນໄດ້ຕົກລົງໃສ່ເຂດປ້ອງກັນສີຂຽວ ຂອງນະຄອນຫຼວງດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະຫຼວດ ຄັດຢູຊາ (Katyusha) ປາກົດວ່າຖືກຍິງຈາກໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກອງທັບ ອີຣັກ ໄດ້ກ່າວວ່າລົດສີ່ຄັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ພ້ອມກັບຊັບສິນບາງຢ່າງ.
ລາຍງານໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ລະບຸວ່າຈະຫຼວດທີ່ຖືກຍິງໃສ່ເຂດສີຂຽວນັ້ນໄດ້ຕົກລົງໃກ້ກັບສະຖານ ທູດ ສະຫະລັດ ແລະ ກໍໃກ້ກັບກອງບັນຊາການປະຕິບັດການຮ່ວມ, ບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະສານງານກັບກອງທັບ ອີຣັກ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ.
ບໍ່ມີໃຜອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນພຽງນຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຢູ່ນອກສະໜາມບິນສາກົນ ເອີບິລ (Irbil) ທາງພາກເໜືອຂອງ ອີຣັກ, ທີ່ໄດ້ສັງຫານພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຂອງພັນທະມິດທີ່ນຳພາໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ບາດເຈັບ 9 ຄົນ, ລວມທັງສະມາຊິກກອງທັບ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເນັດ ໄພຣສ໌ (Ned Price) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໂກດແຄ້ນກັບການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້. ປະຊາຊົນ ອີຣັກ ໄດ້ປະສົບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກມາເປັນເວລາດົນນານໂພດແລ້ວ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງປະເພດນີ້, ແລະ ການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ປັດຈຸບັນນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມໃດກຸ່ມນຶ່ງສຳລັບການໂຈມຕີນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າກຸ່ມ ຊາຣາຢາ ອໍລີຢາ ອາລ-ດາມ (Saraya Awliya al-Dam), ທີ່ເປັນທະຫານບ້ານນິກາຍຊີໄອ້, ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງໃນເມືອງ ເອີບິລ ກໍຕາມ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ແມ່ນພິຈາລະນາການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ “ຢ່າງຈິງຈັງແທ້ໆ.”