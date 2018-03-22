ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານ ແຈັຟ ແຊັສຊັນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ
ໄອຍະການກາງ ໃຫ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ຕໍ່ພວກຄ້າຢາເສບຕິດໃນບາງກໍລະນີ, ຊຶ່ງຮວມທັງ ກໍລະນີທີ່ເອີ້ນວ່າ “ລາຊາ (drug kingpin)” ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນການໂຕ້ແຍ້ງ ໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທີ່ຈັດການຕໍ່ການລະບາດຂອງຢາເສບຕິດໂອປີອອຍແຫ່ງຊາດນັ້ນ.
ໃນບົດບັນທຶກຂອງວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປຍັງ ພວກທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ
93 ຄົນ, ທ່ານ ແຊັສຊັນ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ບັນດາໄອຍະການກາງ” ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນທຸກໆ
ເຄື່ອງມືທາງກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ການເປີດເຜີຍຂອງພວກເຂົາ” ເພື່ອຮັບມືກັບ
ການລະບາດຂອງການຕິດຢາເສບຕິດໂອປີອອຍນີ້ ຊຶ່ງຮວມທັງ ການລົງໂທດປະຫານ
ຊີວິດ ບ່ອນທີ່ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ.
“ການລະບາດຂອງຢາເສບຕິດໂອປີອອຍ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດຢາເສບຕິດທີ່
ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ຄວາມທົນທຸກທໍລະມານແລະການຕາຍໃນປະຊາຄົມທັງຫຼາຍ
ໃນທົ່ວປະເທດ,” ຊຶ່ງທ່ານ ແຊັສຊັນ ໄດ້ຂຽນໄວ້. ແລະທ່ານຍັງໄດ້ຂຽນຕໍ່ໄປວ່າ
“ໃນການປະເຊີນໜ້າຕໍ່ການຕາຍທັງໝົດນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນ
ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແບບປົກກະຕິຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ.”
ໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍ, ທ່ານ ແຊັສຊັນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄະນະ
ໄອຍະການກາງ ຄົ້ນຫາ “ການລົງໂທດທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ, ການປ້ອງກັນທີ່ຕຽມພ້ອມ”
ກັບການລົງໂທດທີ່ຍາວນານ ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳທັງຫຼາຍ. ແຕ່ວ່າ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຮູ້
ມາກ່ອນ ວ່າທ່ານລົງໂທດເຖິງຂັ້ນປະຫານຊີວິດ ສຳລັບຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດໃນອະດີດ.
ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ທ່ານທຣຳ ແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການລົງໂທດປະຫານ
ຊີວິດ ທີ່ເລີ່ມຄວາມຄິດການລົງໂທດໃນຫຼາຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້. ໃນການໂຮມຊຸມນຸມ
ໃນລັດເພັນຊິລເວເນຍ ໃນວັນທີ 10 ມີນາ ຜ່ານມານີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຍົກຍ້ອງຈີນ
ແລະອິນໂດເນເຍ ໃນການປະຫານຊີວິດພວກຄ້າຢາເສັບຕິດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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