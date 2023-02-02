ສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດສະຖານທູດໃນໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດເພື່ອຕອບໂຕ້ການຜັກດັນຂອງຈີນເຂົ້າໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ສະຖານທູດດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຈາກຂະໜາດນ້ອຍ, ດ້ວຍອຸປະທູດ, ພະນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງສາມຄົນ ແລະ ພະນັກງານໃນທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນນຶ່ງ. ສະຫະລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີສະຖານທູດຢູ່ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ 5 ປີ ກ່ອນໄດ້ປິດມັນໃນປີ 1993 ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການມີໜ້າທາງການທູດທົ່ວໂລກຫຼັງຈາກທ້າຍສົງຄາມເຢັນ.
ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວກ້າໄດ້ກ້າເສຍຂອງຈີນ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສະຫະລັດ ຂະຫຍາຍການພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຫຼາຍວິທີ, ເຊັ່ນການບໍລິຈາກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19, ນຳເອົາອາສາສະໝັກເພື່ອສັນຕິພາບກັບໄປສູ່ຫຼາຍປະເທດໝູ່ເກາະ, ແລະ ລົງທຶນໃນໂຄງການປ່າໄມ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.
ການເປີດສະຖານທູດໃນໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳຄົນ ໃໝ່ຂອງເກາະ ຟີຈີ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊິຕິເວນີ ຣາບູກາ (Sitiveni Rabuka) ປາກົດວ່າກຳລັງພິຈາລະນາຄືນທິດທາງໃນການພົວພັນປະເທດຂອງທ່ານກັບ ຈີນ. ທ່ານ ຣາບູກາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Fiji Times ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະສິ້ນສຸດ ຂໍ້ຕົກລົງການຝຶກແອບ ແລະ ການແລກປ່ຽນຕຳຫຼວດກັບ ຈີນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາຊາບໃນຕົ້ນປີກາຍນີ້ວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນອິດທິພົນຂອງ ຈີນ ຢູ່ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເປີດຄືນສະຖານທູດໃນໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ ເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ລັດຖະບານໂຊໂລມອນ ກໍໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພກັບ ຈີນ, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງກອງທັບໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງຫຼາຍຄົນໄປ.
ໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ ໄດ້ປ່ຽນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຈາກເກາະໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງໄປຫາ ປັກກິ່ງ ໃນປີ 2019, ໂດຍຂົ່ມຂູ່ຈະປິດສາຍພົວພັນກັບ ສະຫະລັດ ຢ້ອນກັບໄປໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວໃນແຈ້ງການຕໍ່ລັດຖະສະພາເມື່ອເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ຮັບມານັ້ນວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນສາຍສຳພັນນີ້ອ່ອນແອລົງໃນຂະນະທີ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ພະຍາຍາມຢ່າງແຮງທີ່ຈະພົວພັນກັບການເມືອງ ແລະ ນັກທຸລະກິດລະດັບສູງ ຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ, ໃຊ້ແຜນການທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັນຍາທີ່ຟຸມເຟືອຍ, ຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະເປັນໜີ້ໃນລະດັບສູງ.”