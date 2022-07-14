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ວັນພະຫັດ, 14 ກໍລະກົດ 2022
ໂລກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ​ຄັ​ດ​ຄ້ານຕໍ່ແຜນການຂອງເທີກີ ຢູ່​ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ

ແຟ້ມຮູບ-ທະຫານສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ຍ່າງຜ່ານລົດຫຸ້ມເກາະຂອງເທີກີ ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງກວດກາຮ່ວມກັນຂອງກອງກໍາລັງອາເມຣິກັນ ແລະເທີກີ ໃນບໍລິເວນທີ່ຮ້ອງວ່າ "ພື້ນທີ່ຄວາມປອດໄພ" ຢູ່ຊາຍແດນຂອງຊີເຣຍ ທີ່ຕິດກັບ ເທີກີ, ໃກ້ເມືອງ ທາລ ອັບຢາດ (Tal Abyad), ປະເທດຊີເຣຍ, ເມື່ອວັນທີ 8 ກັນຍາ 2019.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດ ກໍາລັງເປີດເຜີຍຄວາມກັງວົນ​ທີ່ວ່າ ເທີກີ ຈະເລີ້ມການ​ປະ​ຕິ​ບັດງານທາງທະຫານເຂົ້າໄປໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍໄວໆນີ້, ໂດຍເຕືອນວ່າ ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກອງກໍາລັງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ ແລະມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ.

ເທີກີ ກໍາລັງຂົ່ມຂູ່ທີ່​ຈະຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຄວາມປອດໄພ ເລິກເຂົ້າໄປໃນ ຊີເຣຍ ​ຕື່ມ​ຈາກ​ໄລ​ຍະ 30 ກິໂລແມັດ​ທີີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລາ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ, ອັນໄດ້​ກໍ່ໃຫ້ເກີດ​ມີຄວາມກັງວົນໃນບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດທີ່ຢູ່ໃນ ຊີເຣຍ, ແລະມີການປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ອັງກາຣາ.

ແຕ່ການສົນທະນາເພື່ອຍຸຕິການໂຕ້ຖຽງຈາກລັດຖະບານອັງກາຣາ ແມ່ນພົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ, ໂດຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຫຼາຍຄົນເປີດເຜີຍຂໍ້ຄວາມຕໍ່ສາທາລະນະວ່າ ຈະບໍ່ມີແນວໃດດີເລີຍ ຈາກການຮຸກຮານຂອງເທີກີ.

ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ​ວ່າ​ການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງດານາ ສຕ​ຣາລ (Dana Stroul) ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຄັດຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ ​ຕໍ່ທຸກໆການປະຕິບັດງານ ຂອງເທີກີ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງການຄັດຄ້ານຂອງພວກເຮົາຕໍ່ເທີກີ.”

ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ກຸ່ມ ISIS ຈະ​ສວຍ​ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງກ່າວ,” ໂດຍໃຊ້​ຊື່​ຫຍໍ້​ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງ​ຍັງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ຊື່ IS ຫຼື Daesh.

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