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ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສຫລ ກ່າວວ່າ ແກັ່ງແອມແອັສ-13 ກຳລັງສົ່ງ ສະມາຊິກໜຸ່ມ ມາກໍ່ກວນຢູ່ ສຫລ

ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ເປັນສະມາຊິກແກັ່ງແອມແອັສ-13 ຖືກຈັບຢູ່ ເມືອງມີນີໂອລາ ລັດນິວຢອກ ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2018.

ພວກ​ຜູ້ນຳ​ກຸ່ມອັນທະພານຫຼືແກັ່ງຕາມ​ຖະໜົນ​ຢູ່​ອາ​ເມຣິກາ​ກາງ ​ແອ​ມ​ແອັ​ສ-13 ກຳລັງ
ປະເຊີນກັບ​ບັນຫາ​ໃໝ່ ນັ້ນກໍຄືສະມາຊິກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​
ພຽງພໍ.

​ແກັ່ງດັ່ງກ່າວ​ມີ​ສະມາຊິກປະມານ 10,000 ຄົນ ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ໃນກາ​ນກໍ່​
ຄວາມຮຸນ​ແຮງ. ການບັງຄັບໃນຂັ້ນຕົ້ນ ກໍແມ່ນໃຫ້​ທຳ​ການ​ຄາດ​ຕະກຳ. ​ແລະ​ສະມາຊິກ
ແກັ່ງ​ຫລາຍໆ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ​ໃນການ​ຄາດ​ຕະກຳ ຊຶ່ງຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ໃຊ້​ພ້າ
​ອີ່​ໂຕ້ ​ຄັດ​ຄໍຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ.

ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າທ່ານພິເຕີ ຄິງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດນິວຢອກ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າທ່ານພິເຕີ ຄິງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດນິວຢອກ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.

ແຕ່​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ປະກາດ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ລ້າງ​ແກັ່ງ​ແອ​ມ
​ແອັສ-13 ​ແລະ​ອົງການອາຊະຍາກຳອື່ນໆ ຊຶ່ງພວກ​ຜູ້ນຳ​ແກັ່ງແອ​ລ ຊຶ່ງມີ​ຖານປະຕິບັດ
ງານໃຫຍ່ ຢູ່ແອລຊາ​ລວາ​ດໍ​ ​ໄດ້​ເຫັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງຕົນຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນຖືກ​ຕິ​ດຄຸກ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່​ສະມາຊິກຂອງຕົນໃນຈຳນວນທີ່ຫຼາຍ ​ກວ່າ​ກໍໄດ້ຖືກ​ຈັບ ​ແລະ​
ລົງ​ໂທດ ​ຢູ່​ໃນ​ແອ​ລຊາ​ລວາ​ດໍ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະຕິບັດກົດໝາຍ​ຊກ່າວ​ວ່າ ບັດ​ນີ້ ​ພວກເຂົາກຳລັງ​ຊອກຫາທາງ ທີ່
ຈະເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວຂອງແກັ່ງດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນສະຫະລັດໂດຍຈະສົ່ງ
ສະມາຊິກ​ທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍແລະມີຄວາມຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າເຂົ້າ​ມາໃນສະ​ຫະລັດ.

ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານແຈັຟ ແຊັສເຊິນ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານແຈັຟ ແຊັສເຊິນ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ.

ທ່ານ​ສະ​ແຕັບເຟັນ ຣິເຈີດ​ສັນ ຮອງ​ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິ​ບານ​ກາງ FBI ພະ​ແນ​ກ ສືບສວນອາຊະຍາກຳ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຈັບ​ກຸມ ​ແລະຂັງ​ຄຸກ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ​ສະ ມາຊິກແກັ່ງແອ​ມ
​ແອັ​ສ-13 ​ແລະ​ພວກ​ຜູ້ນຳ​ລະດັບ​ກາງ​ໃນ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້ນຳຂອງ​ແກັ່ງ
​ແອ​ມ​ແອັ​ສ-13 ​ເຈັບຫົວ.

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