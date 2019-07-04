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ການ​ຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ ໃສ່​ສູນ​ກັກ​ຂັງ​ໃນ ລີ​ເບຍ ທີ່​ສັງ​ຫານ 40 ຄົນ ອາດ​ເປັນ​ອະ​ຊາ​ຍາ​ກຳ​ສົງ​ຄາມ

ຊາກ​ຫັກ​ພັງ ກະ​ຈາຍ​ຢູ່​ເທິງ​ພື້ນ​ດິນ ແລະ ເທິງລົດ​ສຸກ​ເສີນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໃສ່​ສູນ​ກັກ​ຂັງໃນ​ເມືອງ ຕາ​ຈູ​ຣາ, ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ທ​ຣິ​ໂປ​ລີ, ລີ​ເບຍ. 3 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019.

ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງຂອງ​ປະ​ເທດ ລີ​ເບຍ ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 44 ຄົນ,
ດ້ວຍ​ບາງ​ລາຍ​ງານເວົ້າວ່າມີຫຼາຍເຖິງ 55 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 130 ຄົນ
ໃນຄືນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ອາດຮ້າຍແຮງເຖິງອາຊະຍາກຳສົງຄາມ, ອີງຕາມການ
ກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ຢູ່ນອກ​ສູນ​ກັກ​ຂັງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ທ​ຣິບ​ໂປ​ລີ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ
ນີ້, ຜູ້ລອດຊີວິດໄດ້ເບິ່ງບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ໄຈ້ຊາກຫັກພັງ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຮັດ
ວຽກໝົດຄືນຢູ່ທາງນອກ ກັບເກືອບວ່າບໍ່ມີອາຫານ ແລະ ນ້ຳກິນ.

ແມ່​ຍິງ ໂຊ​ມາ​ເລຍ ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ກຳ​ບັງ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ກ້ອງ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສືບ​
ສວນສອບສວນໄດ້ຊອກຫາສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈົນຮອດຕອນບ່າຍໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ
ພຽງແຕ່ຢາກໄດ້ສັນຕິພາບ. ພວກເຮົາໄດ້ມາຈາກປະເທດ ໂຊມາເລຍ ຫາ ເຢເມນ,
ແລ້ວຕໍ່ຫາ ຊູດານ ແລະ ມາທີ່ນີ້. ນີ້ມັນຄືກັບຢູ່ ໂຊມາເລຍ ເລີຍ.”

ຢູ່​ໂຮງ​ເກັບ​ສົບ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ ລີ​ເບຍ, ສົບ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄດ້​ຖືກ​ຫໍ່ ແລະ ກະ​ກຽມ
ສຳລັບການສັນນະສູດສົບ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບາດເຈັບໃນໂຮງໝໍໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ,
ບາງຄົນເກືອບວ່າບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ.

ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ປະ​ມານ 11 ໂມງ​
ເຄິ່ງຕອນຄ່ຳຂອງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນ
ຂັບ ບິນຢູ່ເທິງບໍລິເວນສະຖານທີ່ກັກຂັງໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ທ້າວ ຊັດ​ດຳ ອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ຊູ​ດານ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ດົນ​ນຶ່ງ​ປີ ຫຼັງ​ຈາກ​ຖືກ​ຈັບ​
ໄດ້ຈາກການພະຍາຍາມເດີນທາງຂ້າມທະເລ ເມດີເທີເຣນຽນ ໄປຫາທະວີບ ຢູໂຣບ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຕອນທຳອິດພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງປະທະກັນຢູ່ໄກໆ, ແລ້ວຕໍ່ມາພວກ
ເຮົາກໍໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດທີ່ແຮງ.”

ລາວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກເຮົາ​ໄດ້​ທຸບ​ປະ​ຕູ ແລະ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ກໍ​
ໄດ້ມາ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ເຮົາອອກ ແລະ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນຕຶກຖືກໄຟໄໝ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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