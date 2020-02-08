ເຖິງແມ່ນໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໃໝ່ ພວມແຜ່ລາມໄປສູ່ຫຼາຍປະເທດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການສ່ຽງຕໍ່ການຕິດແປດສຳລັບຊາວອາເມຣິການັ້ນ ຍັງຕ່ຳຢູ່.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະບໍລິການມະນຸດ ທ່ານອາເລັກ ອາຊາຣ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸ່ມຮ່ວມ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍໜ່ວຍປະຕິບັດງານ ຮັບມືກັບໄວຣັສໂຄໂລນາຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ການຊັ່ງຊາຂອງພວກ ເຮົາ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງອັນຮີບດ່ວນສຳລັບສາທາລະນະຊົນອາເມຣິກັນ ຈາກໄວຣັສ ຍັງເໝືອນເດີມຄືໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ຄວາມສ່ຽງອັນຮີບດ່ວນຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນນັ້ນຍັງຕ່ຳຢູ່ ໃນເວລານີ້.”
ທ່ານອາຊາຣ ແມ່ນນຳພາການຮັບມືກັບເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈາກທຳນຽບຂາວ ສູນກາງປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແລະກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ.
ປັດຈຸບັນນີ້ມີ 12 ກໍລະນີຂອງໄວຣັສ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ຄາລິຟໍເນຍ ແມັສຊາຈູແຊັສ ວໍຊິງຕັນ ແລະອີລລິນອຍ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໃໝ່ ເປັນພາວະສຸກເສີນ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ໂຈະເປັນການຊົ່ວຄາວ ໃນການເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຂອງພວກຄົນທີ່ບໍ່ເປັນສັນຊາດອາ
ຣິກາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນ ແລະກັກບໍລິເວນຊາວອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງຮູເບ ປະເທດຈີນ ໃນໄລຍະ 14 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ ມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນໃນຈຳກັດການເດີນທາງເພື່ອຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ໄວຣັສແຜ່ລະບາດນັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນັ້ນຊ້າລົງ.
ດຣ. ອັນໂທນີ ໂຟຊີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະຖາບັນ ພູມແພ້ ແລະພະຍາດຕິດແປດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຫຼາຍໆທ່ານ ຈະເຫັນພ້ອມວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງໝົດ ມັນອາດຊັກຊ້າການແຜ່ລະລສດ. ແລະອັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໄດ້ແມ່ນການຊັກຊ້າການກະກຽມໃຫ້ດີຂຶ້ນທີ່ສຳຄັນ ແລະຍັງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນວ່າ ເລື້ອງນີ້ຈະໄປຮອດໃສ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຍັງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ທີ່ດ່ານເຂົ້າເມືອງຕ່າງໆ.
ສາຍການບິນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຈາກປະເທດຈີນ ຖືກສັ່ງໃຫ້ໄປລົງຢູ່ 11 ສະໜາມບິນທີ່ສຳຄັນໆ.