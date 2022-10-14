ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊັກຊວນປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ວ່າການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ຈະປອດໄພ ແລະ ວ່າຜົນຄະແນນສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້.
ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນ ສະຫະລັດ ຫຼື CISA ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສຽງ ທາງການຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກ່າວຢ້ຳ, ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ສິ່ງແວດລ້ອມໄພຂົ່ມຂູ່ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນ “ຊັບຊ້ອນກວ່າທີ່ມັນເຄີຍເປັນ.”
ທ່ານນາງ ເຈັນ ອີສເຕີລີ ຈາກອົງການ CISA ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລາຍງານທາງໄກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ຫຼື ເຊື່ອຖືໄດ້ ທີ່ຈະທຳລາຍ ຫຼື ກໍ່ກວນພື້ນຖານໂຄງລ່າງການເລືອກຕັ້ງ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາງ ອີສເຕີລີ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຄ້ຳປະກັນ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມາຈາກທຳນຽບຂາວ ແລະ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການໄຊເບີ ສະຫະລັດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ບອກບັນດາຜູ້ຟັງໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີທີ່ຖືກວາງແຜນໄວ້ໃນເວລານີ້.”
ແຕ່ດ້ວຍພຽງສາມອາທິດຈົນກວ່າຈະຮອດເວລາທີ່ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ສະຫະລັດ ໄປສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງນັ້ນ, ສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໜ້າເປັນຫ່ວງ.
ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນເມື່ອເດືອນທັນວາ 2021 ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ແມສຊາຈູເຊັດສ ຢູ່ເມືອງ ແອມເຮີສ໌ (Amherst), ດ້ວຍຂະໜາດຂອງຄວາມຜິດພາດຢູ່ 3.1 ເປີເຊັນນັ້ນ, ໄດ້ພົບວ່າຜູ້ຕອບຄຳຖາມຫຼາຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນເຊື່ອວ່າຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດປີ 2020 ແມ່ນ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢ່າງແນ່ນອນ.”
ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຈາກ 1,500 ຄົນຂອງອົງການ YouGov ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າ 24 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ຖືກສຳຫຼວດນັ້ນບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2020 ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທຳ.
ເວລາຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝປີ 2022 ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທຳບໍ່ນັ້ນ, 13 ເປີເຊັນໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ເລີຍ,” ໃນຂະນະທີ່ 19 ເປີເຊັນໄດ້ກ່າວວ່າ “ພຽງໜ້ອຍດຽວ.”
ຂະໜາດຂອງຄວາມຜິດພາດໃນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງອົງການ YouGov ແມ່ນປະມານ 2.7 ເປີເຊັນ.