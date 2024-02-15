ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຕອບໂຕ້ ພາຍຫຼັງທີ່ສະມາຊິກສະພາ ສົ່ງສັນຍານເຕືອນ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ

ທຳນຽບຂາວ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າ ທີ່ລະດັບສູງອື່ນໆ ກໍາລັງພະຍາຍາມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາຄົນສຳຄັນທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານເຕືອນ ກ່ຽວກັບ “ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮຸນແຮງ” ທີ່ສະຫະລັດ ກຳລັງປະເຊີນຢູ່.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ກັບສະມາຊິກສະພາບາງຄົນຂອງທ່ານ, ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສືບລັບກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າແມ່ນຫຍັງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ແລະ ພັນທະມິດສາມາດກຳນົດແນວທາງການຮັບມືໄວ້.
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ໄມກ໌ ເທີນເນີ (Mike Turner) ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມ. ແຕ່ໃນອີເມລ ທີ່ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ທ່ານເທີນເນີ (Turner) ໄດ້ສົ່ງເຖິງເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະໄດ້ຖືກນຳມາເຜີຍ ແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມ ໂດຍຫ້ອງການຂ່າວຕ່າງໆ, ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນ "ຄວາມສາມາດຂອງກອງທັບຕ່າງຊາດ ໃນການທຳລາຍສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດ."
ໂດຍການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ, ສື່ມວນຊົນຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ລາຍງານໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ໄພຂົົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດໃໝ່ ໃນດ້ານອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ.
ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ຊຶ່ງໃຫ້ສຳພາດກັບ ວີໂອເອ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ເນື່ອງຈາກຂ່າວກອງ ມີລັກສະນະທີ່ລະອຽດອ່ອນ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າໄພອັນຕະລາຍຈະມີຄວາມສຳຄັນກໍຕາມ, ແຕ່ມັນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດທີມີຢູ່ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້.
ທຳນຽບຂາວ ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມກັງວົນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໄດ້ລະບຸວ່າ ໄດ້ມີການຕັ້ງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ ສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບລາຍລະ ອຽດບາງສ່ວນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ (Jake Sullivan) ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ, ໃນການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ, ຈະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ໃນອະນາຄົດ.
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