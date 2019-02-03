ອົງການກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ພາສີ ສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ອາຫານນັກໂທດທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວສຳລັບການເດີນ
ທາງເຂົ້າປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ຫຼັງຈາກພວກຖືກຄຸມຂັງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ຈັດການ
ປະທ້ວງອຶດຫິວ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງການປ່ອຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ICE ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ນັກໂທດຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອາຫານ ຜ່ານທໍ່ສອດທາງດັງ ແລະ ຄົນອື່ນໆອີກ 9
ຄົນໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ກິນອາຫານ. ພວກຖືກຄວບຄຸມຕົວແມ່ນຢູ່ໃນສູນຕ່າງໆ ໃນເມືອງ
ແອລ ປາໂຊ ລັດ ເທັກຊັສ, ເມືອງໄມອາມີ ລັດ ຟລໍຣິດາ, ນະຄອນ ຟີນິກສ໌ ລັດ ອາຣິ
ໂຊນາ, ເມືອງ ແຊນດີເອໂກ ແລະ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ລັດ ຄາລິຟໍເນຍ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິຜູ້ຖືກຄຸມຂັງ ທີ່ເຮັດວຽກກັບຜູ້ປະທ້ວງອຶດຫິວໃນລັດ ເທັກ
ຊັສ ກ່າວວ່າຜູ້ປະທ້ວງອຶດຫິວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າ ອິນເດຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າ
ສະຫະລັດ ໃນເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ ແລະ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວເມື່ອ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານ
ມາ. ພວກປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງການປ່ອຍຕົວດ້ວຍເງິນປະກັນ, ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກຂັງ
ຄຸມຫຼາຍເດືອນ.
ທະນາຍຄວາມສອງຄົນສຳລັບຜູ້ຖືກຄຸມຂັງໃນລັດເທັກຊັສ, ທ່ານນາງ ຣູບີ ຄາອົວ,
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸສາທາລະນະແຫ່ງຊາດວ່າ ຜູ້ຖືກຄຸມຂັງໄດ້ເລີ່ມການປະທ້ວງອຶດຫິວ
ໃນຕອນຕົ້ນຂອງປີນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ສະພາບທີ່
ທາລຸນ, ການໃຊ້ຄຳເວົ້າຂົ່ມຂູ່ ແລະ ຂາດຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກຄວາມຂອງລາວຍັງມີອຸປະສັກດ້ານພາສາ, ໃນຂະນະທີ່
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີນາຍແປພາສາ ຜູ້ທີ່ສາມາດເວົ້າພາ
ສາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້, ເຊິ່ງແມ່ນພາສາ ປັນຈາບີ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ຂະບວນການບັງຄັບໃຫ້ອາຫານ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບພວກຖືກ
ຄວບຄຸມຕົວ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເລືອດອອກຢູ່ໃນດັງ ແລະ ອາຈຽນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເວໂຣນິກາ ເອັສໂກບາ ຈາກລັດເທັກຊັສ
ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ລາວໄດ້ເດີນທາງໄປສະທີ່
ກັກຂັງຂອງອົງການ ICE ໃນເມືອງ ແອລ ປາໂຊ ແລະ ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຖືກກັກຂັງ ຜູ້ທີ່
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອາຫານ. ລາວໄດ້ເອີ້ນສະຖານະການນັ້ນວ່າ “ຮັບບໍ່ໄດ້” ແລະ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ພວກປະທ້ວງໄດ້ຖືກກັກຂັງດົນ 15 ຫາ 18 ເດືອນ.
ທ່ານນາງ ເອັສໂກບາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກຖືກກັກຂັງໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ດ້ວຍ “ກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມ
ເຄົາລົບ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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