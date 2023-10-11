ສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ການຢຶດອຳນາດ ຂອງພວກທະຫານໃນເດືອນກໍລະກົດຢູ່ໄນເຈີ ເປັນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ, ເຊິ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຈຳກັດການຊ່ວຍເຫລືອທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດແລະການປະສານງານກັບປະເທດທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈເອີ້ນວ່າ ເປັນພາຄີຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
"ພວກເຮົາເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນໄລຍະສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາອິດເມື່ອຍ ກັບການຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທັງໝົດ ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນຢູ່ໃນໄນເຈີ," ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳທະຫານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົດປະທານາທິບໍດີອອກຈາກອຳນາດດ້ວຍກຳລັງ ຈົ່ງຟື້ນຟູລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ ແລະປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນ 90 ຫາ 120 ມື້ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະທຳມະນູນໄນເຈີ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງລັດຖະທຳມະນູນດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
"ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຂົາບອກພວກເຮົາວ່າ ພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະຍົກເລີກລັດຖະທຳມະນູນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບໃໝ່ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ," ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວເພີ້ມ.