ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານໂຢອາບ ກາລແລັນ ກ່າວຕໍ່ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມັນຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນທີ່ກອງກຳລັງຂອງ ອິສຣາແອລ ຈະສາມາດເອົາຊະນະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໄດ້.
ທ່ານກາລແລັນກ່າວວ່າ ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ສ້າງ “ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງຢູ່ໃຕ້ພື້ນດິນແລະເທິງໜ້າດິນ” ໃນເຂດກາຊາ ມາໄດ້ນຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ ແລະຈະທຳລາຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມດັ່ງກ່າວ “ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານ ມັນຈະດົນກວ່າຫຼາຍໆເດືອນ.
“ແຕ່ພວກເຮົາຈະຊະນະ ແລະຈະທຳລາຍພວກເຂົາ” ທ່ານກາລແລັນກ່າວ.
ໂດຍທີ່ການເຮັດສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ເວລານີ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ເດືອນທີ 3 ແລ້ວ ຫ້ອງການຂອງທ່ານກາລແລັນກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງສອງຍັງໄດ້ຫາລືກັນ ເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຊາວອິສຣາແອລ ຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນໄປຍັງເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃກ້ເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບເລບານອນ ຫຼັງຈາກປະຊາຊົນຫຼາຍໆສິບພັນຄົນ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ຍ້ອນການສູ້ລົບທີ່ກຸ່ມເຮັສໂບລລາທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກຳລັງອິສຣາແອລໄດ້ທຳການໂຈມຕີເພີ້ມຕື່ມຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ກ່ອນໜ້າການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຊູລລີວານ.
ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານຊູລລີວານຈະໃຊ້ການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ໃນວັນພະຫັດແລະວັນສຸກ
ມື້ນີ້ຢູ່ທີ່ອິສຣາແອລ ເພື່ອໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ “ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ຖືກຈຸດແລະແມ່ນຍຳຫຼາຍຂຶ້ນ” ໃນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
“ນັ້ນແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາ ແລະອິສຣາແອລກໍກ່າວວ່າ ມັນແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຄືກັນ ແຕ່ຜົນຂອງມັນທີ່ພວກເຮົານັບ” ທ່ານເຄີບີກ່າວ.