ກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດເພີ່ມເຕີມຢູ່ເຂດກາຊາ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຂອງທຳນຽບຂາວ ຜູ້ທີ່ມີແຜນຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງສົງຄາມ ອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມ ຮາມາສ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນການຕໍ່ສູ້ກັນ ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທຳນຽບຂາວທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ຈະໃຊ້ການເຈລະຈາຂອງວັນພະຫັດ ແລະ ວັນສຸກໃນ ອິສຣາແອລ ເພື່ອເວົ້າ ກ່ຽວກັບ “ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດການທາງທະຫານທີ່ “ແມ່ນຢຳ ແລະ ແນ່ນອນ” ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ອິສຣາແອລ ເວົ້າວ່າມັນແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ມັນແມ່ນຜົນທີ່ອອກມາທີ່ຖືກນັບ.”
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ຍັງມີແຜນທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງ ສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ ອິສຣາແອລ ອະນຸຍາດການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນເຂດ ກາຊາ ຜ່ານເຂດຊາຍແດນ ເຄເຣັມ ຊາລົມ. ນັ້ນຈະຂະຫຍາຍການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຜ່ານເຂດຊາຍແດນ ຣາຟາ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ໃນອາທິດນີ້ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເລີ່ມກວດກາລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ຊາຍແດນ ເຄເຣັມ ຊາລົມ, ແຕ່ການຂົນສົ່ງພວກນັ້ນຕ້ອງໄດ້ໄປເຂດຊາຍແດນ ຣາຟາ ຄືເກົ່າ.
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ຢຸດແວ່ໃນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທຳອິດ, ເຊິ່ງທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ “ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂໃໝ່ສຳລັບສັນຕິພາບທີ່ຍາວນານ ແລະ ຍືນຍົງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌” ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອຂະຫຍາຍການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າໄປໃນ ກາຊາ ກັບອົງມົງກຸດ ຊາອຸດີ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລມານ.
ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບ ອິສຣາແອລ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຂອງກອງທັບຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນອິສຣາແອລ ເມື່ອສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຈຳນວນພົນລະເຮືອນທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບໃນເຂດ ກາຊາ.