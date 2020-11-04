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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ສຫລ ໝັ້ນໃຈກັບຄວາມປອດໄພ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ແລະຈະຫັນໄປໃສ່ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ ບໍ່ມີຄວາມຈິງ

ພົນໂທກອງທັບບົກ ທ່ານພອລ ນະກະສອນ ປາກົດໂຕຢູ່ຕໍ່ໜ໊າ ຄະນະກຳມະການກອງທັບສະພາສູງ ທີ່ລັດຖະສະພາ ວັນທີ 1 ມີນາ 2018.

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະສືບລັບ ໄດ້ອ້າງເອົາໄຊຊະນະສ່ວນ ນຶ່ງໃນ
ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ ຕໍ່ບັນດາຜູ້
ປ່ອນບັດວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ສູ້ຕ້ານການໂຈມຕີຄືນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕໍ່ພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ
ການປ່ອນບັດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກະກຽມຮັບມືກັບຄື້ນ ຟອງຂອງການປະ
ຕິບັດງານໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກພວກສັດຕູຕ່າງປະເທດ.

ຖະແຫຼງການທີ່ເຂັ້ມແຂງສຸດມາຈາກຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການດ້ານໄຊເບີສະຫະລັດ ນາຍພົນ
ພອລ ນະກະສອນ ທີ່ກ່າວວ່າ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໂຈມຕີເຈາະ ຂໍ້ມູນການເລືອກ
ຕັ້ງ ໄດ້ປະເຊີນກັບ ການຮັບມືຢ່າງເດັດຂາດ ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.

ນາຍພົນນະກະສອນຜູ້ທີ່ຍັງຮັບໜ້າທີ່ຫົວໜ້າອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ໄດ້ອອກເຜີຍແຜ່ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານ ນີ້ວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າໝັ້ນໃຈໃນການປະຕິບັດງານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຕ້ານພວກສັດຕູໃນຫຼາຍອາທິດທີ່
ຜ່ານມາ ແລະຫຼາຍເດືອນ ໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນ ວ່າເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ແຊກແຊງໃນການ
ເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ.”

ນາຍພົນນະກະສອນ ໄດ້ກ່າວ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ການໂຈມຕີໃນອະນາຄົດທີ່ຈະພົບກັບ
ຄວາມຕ້ານຢັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງວ່າ “ເວລາກ່າວເຖິງຜູ້ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຂັ້ນຕອນປະຊາທິປະໄຕຂອງ
ພວກເຮົາ ພວກເຮົາມີໂອກາດເທົ່າທຽມທີ່ເປັນຜູ້ລົບກວນ.”

ທ່ານກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເສັດສິ້ນລົງ ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ.
ພວກເຮົາຈະເອົາມາດຕະການ ຕ້ານປະເທດໃດກໍຕາມ ຫຼຶຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລົບ
ກວນແຊກແຊງ.”

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພການເລືອກຕັ້ງ ພ້ອມດ້ວຍໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພໄຊເບີ ແລະອົງການໂຄງລ່າງຄວາມປອດໄພ (CISA) ໄດ້ຮັບ ຄວາມເຊື່ອໜັ້ນຈາກ
ນາຍພົນນະກະສອນ ຢູ່ໃນລາຍງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແກ່ບັນດາ ນັກຂ່າວຕະຫຼອດວັນ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ ໂດຍບອກພວກນັກຂ່າວວ່າ ໄດ້ກະ ກຽມມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະລົງທຶນ
ກຽມພ້ອມ ເພື່ອເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໄວ້ໂດຍເອກກະສານ ເປັນທີ່ສຳເລັດຜົນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງອົງການ CISA ຄົນນຶ່ງທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍ ທີ່ງ່າຍໆເລີຍຢູ່ທີ່ນີ້” ຊຶ່ງທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຈົ້າຕ້ອງ ໄດ້ນຳເອົາເກມທີ່ດີ
ກວ່ານີ້ມາຕໍ່ສູ້ເທື່ອໜ້າ.”

ໃນຫຼາຍອາທິດກ່ອນໜ້າການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງແຫ່ງຊາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສະຫະລັດໄດ້ຮັບຮູ້ ມີການພະຍາຍາມສອງຄັ້ງ ທີ່ ໄດ້ພົວພັນເກີດ
ຂຶ້ນ ເທື່ອນຶ່ງໂດຍອີຣ່ານ ແລະອີກເທື່ອນຶ່ງໂດຍຣັດເຊຍ

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 7 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງຈະໃຊ້ເວລາອີກດົນ

16:01

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີທັງໝົດສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ ດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສອງລັດທາງພາກໃຕ້ ຕາມຄວາມຄາດໝາຍ ຄື ລັດອາລາບາມາ ທີ່ມີ 9 ຄະແນນ ແລະອາແກນຊໍ ທີ່ມີ 6 ຄະແນນ ລວມເຂົ້າກັບຄະແນນທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ 41 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕື່ມອີກສອງລັດ ດາໂກຕາໃຕ້ ທີ່ມີຄະແນນຜູ້ແທນ 11 ຄະແນນ ແລະເທັນເນສຊີ ມີ 3 ຄະແນນຜູ້ແທນ ລວມທັງໝົດທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ 55 ຄະແນນ ສ່ວນທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ມີຄະແນນຜູ້ແທນ 9 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນ ມີທັງໝົດ 82 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ.

ມາເຖິງເວລານີ້ ວີໂອເອ ຂໍຢຸດການບລອກ ແລະຈະກັບຄືນມາລາຍງານຕື່ມອີກ ໃນເວລາຕອນບ່າຍ ປະມານ 4 ໂມງ ກະລຸນາຕິດຕາມ

10:02

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລັດນິວຢອກ ນິວເຈີຊີ ແລະເຂດນະຄອນຫຼວງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຜູ້ແທນ ຈາກທັງສາມລັດລວມທັງໝົດ 36 ຄະແນນ ບວກເຂົ້າກັບຄະແນນທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ 73 ຄະແນນ ຊຶ່ງກາຍທ່ານທຣຳ 47 ຄະແນນແລ້ວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງອີກຫຼາຍລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ສະນັ້ນແລ້ວການຕັດສິນຜູ້ຊະນະ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້.

09:47

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນຂອງລັດແມຣີແລນ 10 ຄະແນນ ແລະຍັງຄົງເປັນລັດທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ ຕະຫຼອດມາ ລວມແລ້ວ ມີຢູ່ 27 ຄະແນນ ແຊງໜ້າທ່ານທຣຳ ໄປແລ້ວນຶງຄະແນນ. ອີງຕາມການເລືອກຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ລັດຢູ່ທາງພາກໃຕ້ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະສະໜັບສະໜຸນພັກຣີພັບບລີກັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ເຊັ່ນລັດເທັກຊັສ ຫລຸຍເຊຍນາ ມິສຊິສຊິບປີ ອາລາບາມາ ຈໍເຈຍ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ແລະເໜືອ ເທນເນັສຊີ້ ແລະເວີຈີເນຍຕາເວັນຕົກ.

08:51

ລັດເດລາແວ ຕົກເປັນຂອງທາ່ນໄບເດັນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນຕື່ມອີກ 3 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ມີຢູ່ 17 ຄະແນນ ສ່ວນລັດໂອກລາໂຮມາ ເປັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ໂດຍໄດ້ຮັບ 7 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນຕື່ມ ເປັນ 26 ຄະແນນແລ້ວ ລັດໂອກລາໂຮມາ ເປັນລັດທີ່ສະໜັບສະໜູນ ພັກຣີພັບບລີກັນ ມາຕະຫຼອດຕັ້ງແຕ່ປີ 1992 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ສ່ວນລັດເດລາແວ ກໍເປັນລັດທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ ຕະຫຼອດມາເຊັ່ນກັນ.

08:29

ຄະແນນສຽງຈາກລັດແມດຊາຈູເສັດສ໌ ໄດ້ອອກມາແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ 11 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນ ມີຢູ່ 14 ຄະແນນ ຈາກລັດເວີມອນນຳ ແລະທ່ານທຣຳ ຍັງມີຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຢູ່ຄືເກົ່າ 19 ຄະແນນຈາກລັດອິນເດຍນາ ແລະ ເຄັນທັກກີ. ຫຼາຍລັດກໍຈະປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ໃນເວລາ 9 ໂມງແລງຕາມເວລາ ໃນສະຫະລັດ. ຫຼາຍລັດຢູ່ພາກຕາເວັນອອກໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ໃນຕອນ 8 ໂມງແລງ ແລະກຳລັງນັບຄະແນນສຽງ ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ແລະສົ່ງບັດເລືອກຕັ້ງຜ່ານທາງໄປສະນີນັ້ນ ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ພາກັນອອກມາໃຊ້ສິດອອກສຽງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ ທີ 3 ພະຈິກ ຢ່າງມະຫາສານ ໂດຍໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິການເລືອກຕັ້ງທັງໝົດທີ່ຜ່ານມາ.

08:13
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ

3 ລັດໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ຄື ລັດເວີມອນ ອິນເດຍນາ ແລະເຄັນທັກກີ ແລະຄະແນນສຽງໄດ້ຖືກນັບອອກມາແລ້ວ ຄື ດັ່ງນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງລັດອິນເດຍນາ 11 ຄະແນນ ແລະລັດເຄັນທັກກີ 8 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ທ່ານມີຄະແນນຢູ່ 19 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ສ່ວນ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ 3 ຄະແນນ ຈາກລັດເວີມອນ ຊຶ່ງເປັນລັດທຳອິດທີ່ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງກ່ອນໝູ່. ລັດອິນເດຍນາ ແລະເຄັນທັກກີ ສ່ວນໃຫຍ່ສະໜັບສະໜູນພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະລັດເວີມອນ ສະໜັບສະໜຸນພັກເດໂມແຄຣັດຕະຫຼອດມາ.

07:46

ການໂຄສະນາຫາສຽງໄດ້ມ້ວຍທ້າຍລົງໃນມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງວັນເລືອກຕັ້ງ ທີ 3 ພະຈິກ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຄູ່ແຂ່ງ ອະດີດຮອງ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຕ່າງກໍໄປຫາສຽງຢູ່ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໂຄສະນາຫາສຽງຈົນນາທີສຸດທ້າຍ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໂຄສະນາຫາສຽງຈົນນາທີສຸດທ້າຍ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໂຄສະນາຫາສຽງຈົນເຖິງນາທີສຸດທ້າຍເຊັ່ນກັນ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໂຄສະນາຫາສຽງຈົນເຖິງນາທີສຸດທ້າຍເຊັ່ນກັນ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ

01:07 3.11.2020
TRUMP AND BIDEN
TRUMP AND BIDEN

ຕິດຕາມລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020 ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ ນີ້ ເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາ ໃນເມືອງລາວ

00:53 3.11.2020
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