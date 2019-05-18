ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຊີໄອເອຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກ 20 ຍ້ອນສົ່ງຂໍ້ມູນລັບ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນປະເທດ ໄປໃຫ້ສາຍລັບຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ.
ທ້າວ ແຄວິນ ແພັດທຣິກ ມາລລໍຣີ (Kevin Patrick Mallory) ອາຍຸ 62 ປີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ດີເມີສ (John Demers) ກ່າວວ່າ “ຄະດີນີ້ ແມ່ນນຶ່ງໃນແນວໂນ້ມທີ່ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈຂອງອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າຂອງຈີນ ແລະໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ປະເທດຊາດ ພ້ອມທັງເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ໃນການດຳເນີນຄະດີທ່ານມາລລໍຣີ ແມ່ນຮວມທັງວີດີໂອໃນການຕິດຕາມສອດແນມເບິ່ງຈາກຮ້ານ FedEx ໃນເມືອງລີສເບີກ ລັດເວຈີເນຍ ບ່ອນທີ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ວ່າ ລາວໄດ້ເຮັດສຳເນົາເອກກະສານລັບສຸດຍອດ ເຂົ້າໃສ່ SD ຄາດ.
ໃນການສາຍຄືນວີດີໂອດັ່ງກ່າວເວລາຂຶ້ນສານ ທ້າວມາລລໍຣີໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄອບຄົວລາວຄົ້ນຫາຄາດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນັ້ນ.
ອະດີດນັກສືບຊີໄອເອຄົນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເອກ
ກະສານລັບສຸດຂອງລັດຖະບານ ໃນວຽກການຂອງລາວ ແລະລາວເຄີຍໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງໃນພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະອົງການສັນຍາຈ້າງ.
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