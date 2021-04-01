ການໄຕ່ສວນຄະດີເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕາຍ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງ ຕໍ່ນະໂຍບາຍໂຫດຮ້າຍຂອງຕໍາຫຼວດ ຮອດມື້ທີ 3 ແລ້ວ

ການໄຕ່ສວນຄະດີຂອງທ້າວ (Derek Chauvin) ໂຊວິນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວຈອຣຈ ຟລອຍດ໌ (George Floyd), ໄດ້ດໍາເນີນຕໍ່ໄປໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ລັດມິເນໂຊຕາຂອງສະຫະລັດໂດຍມີການໃຫ້ການຈາກຜູ້ເກັບເງິນທີ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຂາຍຢາສູບໃຫ້ທ້າວຟລອຍດ໌ ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ກ່ອນທີ່ລາວຈະປະເຊີນໜ້າກັນກັບທ້າວໂຊວິນນັ້ນ.
ທ້າວ ຄຣິສຕົບເຟີ ມາຕິນ (Christopher Martin) ໄດ້ເປັນພະຍານວ່າ ລາວໄດ້ຍອມຮັບເອົາເງິນປອມໃບ 20 ໂດລາ ຈາກທ້າວຟລອຍດ໌ ສຳລັບຄ່າຢາສູບເຖິງແມ່ນວ່າເງິນຈະຖືກຫັກອອກ ຈາກເງິນເດືອນຂອງລາວກໍຕາມ, ອີງຕາມນະ ໂຍບາຍຂອງຮ້ານ.
ຊາຍອາຍຸ 19 ປີ ຄົນນັ້ນກ່າວວ່າຫລັງຈາກບໍ່ແນ່ໃຈໃນການຕັດສິນໃຈຄັ້ງທີສອງຂອງລາວແລ້ວ, ລາວກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຈັດການຮ້ານທີ່ບອກລາວ ໃຫ້ອອກໄປຂ້າງນອກ ແລະຂໍໃຫ້ທ້າວຟລອຍດ໌ ກັບຄືນເຂົ້າໄປຮ້ານອີກ.
ທ້າວມາຕິນກ່າວວ່າ“ ຖ້າຂ້ອຍພຽງແຕ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາເງິນໃບນັ້ນ, ເລື້ອງແນວນີ້ກໍອາດຈະຖືກຫລີກລ້ຽງໄດ້.”
ໂດຍໄດ້ຍິນສຽງຂອງຄົນທີ່ເຫັນການເຫດຄົນອື່ນໆ ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາ ທ້ານມາຕິນກ່າວວ່າລາວຮູ້ສຶກ "ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີໜ້າເຊື່ອ ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ", ໃນຂະນະທີ່ລາວຢືນຢູ່ຂ້າງທາງເບິ່ງການຈັບກຸມທ້າວຟລອຍດ໌ຢູ່ນັ້ນ.
ທ້າວມາຕິນແມ່ນຢູ່ໃນຈໍານວນຫລາຍໆຄົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໃຫ້ການກ່ຽວກັບຮູ້ສຶກຄວາມອຶດອັດ ແລະໂກດແຄ້ນເພາະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນທ້າວໂຊວິນເອົາຫົວ ເຂົ່າເໜັບລົງໃສ່ຄໍຂອງທ້າວຟລອຍດ໌ຢູ່ນອກຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ.
ທ້າວໂຊວິນ ໄດ້ເອົາເຂົ່າເຕັງລົງດ້ານຫຼັງຂອງກ້ານຄໍທ້າວຟລອຍດ໌ ເປັນເວລາ 9 ນາທີ ແລະ 29 ວິນາທີ ໃນຂະນະທີ່ທ້າວຟລອຍດ໌ ຮ້ອງຂຶ້ນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າ ລາວບໍ່ສາມາດຫາຍໃຈໄດ້.
ທ້າວໂຊວິນ ທີ່ເປັນຄົນຜິວຂາວ, ໄດ້ຖືກຫ້ອງການຕຳຫຼວດຂອງນະຄອນດັ່ງ ກ່າວ ປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ ໃນມື້ຕໍ່ມາຫຼັງຈາກທ້າວຟລອຍດ໌, ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນີ້ ກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າເປັນຄາດຕະກອນ ແລະທໍາການຄາດຕະກຳ ແລະໄດ້ຂໍຮ້ອງບໍ່ຍອມຮັບຜິດ.
ທະນາຍຄວາມຝ່າຍຈໍາເລີຍຂອງທ່ານໂຊວິນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຕອນນັ້ນລາວກຳລັງເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຝຶກມາ ແລະປັດໄຈອື່ນໆ ເຊັ່ນໂຣກຫົວໃຈ ແລະການໃຊ້ຢາເສບຕິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ້າວຟລອຍດ໌ເສຍຊີວິດໄປ.