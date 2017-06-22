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ສະຫະລັດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຈີນ ໃນການເຈລະຈາຂັ້ນສູງ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນວັນພຸດ
ວານນີ້ ເພີ່ມຄວາມກົນດັນທາງດ້ານການທູດ ແລະເສດຖະກິດຕໍ່ລະບອບການ
ປົກຄອງຜະເດັດການຂອງ Kim Jong Un ໃນເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະດ້ານ
ການປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວໍຊີງຕັນ ອາດຈະຫຼຸດຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕົນລົງ
ຍ້ອນປັກກິ່ງມີສາຍພົວພັນດ້ານຍຸດທະສາດກັບພຽງຢາງ.
ທ່ານ Rex Tillerson ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈີນ
ເຂົ້າໃຈດີວ່າ ສະຫະລັດຖືວ່າເກົາຫຼີເໜືອເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່
ຮ້າຍແຮງສຸດ” ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາຂໍກ່າວຢ້ຳ ກັບຈີນວ່າ ພວກ
ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະດ້ານການທູດຕື່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງນີ້ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ
ຕ້ອງການ ທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ.”
“ບໍ່ວ່າ ຈະແມ່ນເລື່ອງການຟອກເງິນ ການບັງຄັບຂູ່ເຂັນຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ອົບ
ພະຍົບຫລົບໜີໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼືກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ດີທາງອິນເຕີແນັດ ຊຶ່ງເກົາຫຼີເໜືອ
ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນ ໃນການປະກອບທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ຊ່ອຍໃນການລະດົມ
ທຶນໃນໂຄງການສ້າງອາວຸດຕ່າງໆ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດ
ຊຶ່ງກ່າວເພີ່ມຕື່ມ “ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ອຍກຳຈັດແຫລ່ງ
ທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້ເຫລົ່ານີ້.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນຫົວຂໍ້ສຳຄັນສຸດ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳຂຶ້ນມາໂອ້ລົມກັນໃນພົບປະເມື່ອວັນພຸດ
ວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ນັກສຶກສາອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ໂດຍປະເທດຄອມມຸຍ
ນິສດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນສັບປະດານີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນມາຫາຄອບ
ຄົວຂອງລາວແລ້ວ.
ການເຈລະຈາທາງດ້ານການທູດ ແລະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຮອບທຳອິດ ລະຫວ່າງ
ສະຫະລັດ ກັບຈີນ ແມ່ນທ່ານ Tillerson ແລະທ່ານ Jim Mattis ລັດຖະມົນຕີປ້ອງ
ກັນປະເທດຈາກຝ່າຍສະຫະລັດ ພົບປະກັບທ່ານ Yang Jiechi ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງລັດຖະບານຈີນ ແລະນາຍພົນ Fang Fenghui ເສນາທິການຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍ
ປະຊາຊົນຈີນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຈີນ ໃນການດຳເນີນ
ຄວາມພະຍາຍາມຜ່ານມາ ເພື່ອຫາທາງຄວບຄຸມເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ໃນ
ການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນ Twitter ໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ຄວາມພະຍາມທັງຫຼາຍນັ້ນ
ແມ່ນບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ການໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ມີຂຶ້ນ ຫຼັງ
ຈາກການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວ Otto Warmbier ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ໄວ 22 ປີຫລັງຈາກໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນ ໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ ໃນສະພາບທີ່ສະຫຼົບສະໄຫຼ
ແບບບໍ່ຮູ້ເມື່ອຄີງ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຖືກຄຸມຂັງມາໄດ້ເກືອບ 18 ເດືອນ ໂດຍເກົາຫຼີ
ເໜືອ ໃນຂໍ້ຫາພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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