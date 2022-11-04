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ວັນສຸກ, 04 ພະຈິກ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ວາງເງິນຄ່າຫົວ 5 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບຊາວສິງກະໂປ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ

ພວກຄົນພາກັນເບິ່ງການຖ່າຍທອດ ລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟສາມລູກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເຂົ້າໄປໃນທະເລ, ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2022. (Yonhap via Reuters)

ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ​ໃຫ້ເງິນລາງວັນເຖິງ 5 ລ້ານໂດລາ​ເພື່ອ​ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນຊັນຊາດສິງກະໂປ ຜູ້ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໄດ້ສະໜອງການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງພຽງຢາງທີ່ໄດ້ຖືກວາງມາດຕະການລົງໂທດນັ້ນ ດຳເນີນງານໄດ້.

ທ້າວເວັກ ຄີ ເສັງ (Kwek Kee Seng) ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນພົວພັນໃນການວາງແຜນ ຢ່າງແນບນຽນ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງມາດຕະການລົງໂທດ ຂອງສະ ຫະລັດແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍລັກລອບຂົນສົ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໄປໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ຊື່ວ່າ Swansea Port Services (S) Pte Ltd..

ພາບນີ້ ໄດ້ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂປສເຕີ ຂອງຜູ້ທີ່ທາງການຕ້ອງການຕົວ ສຳລັບ ທ້າວເວັກ ຄີ ເສັງ (Kwek Kee Seng).
ພາບນີ້ ໄດ້ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂປສເຕີ ຂອງຜູ້ທີ່ທາງການຕ້ອງການຕົວ ສຳລັບ ທ້າວເວັກ ຄີ ເສັງ (Kwek Kee Seng).

ໃນການລະເມີດກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ທ້າວເວັກ ຄີ ເສັງ “ໄດ້ຈັດແຈງການນຳສົ່ງສິນຄ້າປະເພດນ້ຳມັນໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະ ຊາຊົນເກົາຫຼີ ຫຼື ​ສ​ປ​ປ ເກົາ​ຫຼີ ພ້ອມດ້ວຍການຖ່າຍໂອນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແບບກຳປັ່ນຕໍ່ກຳປັ່ນ ຊຶ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງແມ່ນສຳລັບ ສ​ປ​ປ ເກົາ​ຫຼີ ໂດຍນຳໃຊ້ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງຜູ້ກ່ຽວ” ດັ່ງທ່ານພອລ ຮີວສຕັນ (Paul Houston) ໄດ້ກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ​ວ່າ​ ການ​ກະ​ຊວງຕ່າງປະເທດ​ສະ​ຫະລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງການທູດ.

ການປະກາດໃຫ້ລາງເງິນວັນ ເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳຂອງວັນພະຫັດ ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອລົບກວນເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນຂອງບຸກຄົນໃດໆ ທີ່ໄດ້ໄປພົວພັນໃນກິດຈະການທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ ໂຄງການແຜ່ຜາຍອາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ການຟອກເງິນ ແລະປະຕິບັດການທາງດ້ານໄຊເບີ ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດນຶ່ງ.

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການຍິງລູກສອນໄຟທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງພຽງຢາງ ແລະເພີ້ມທະວີການຂົ່ມຂູ່ດ້ານນິວເຄລຍ.

ທ່ານກອນຊາໂລ ຊົວເຣສ (Gonzalo Suarez) ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ​ວ່າ ການກະ​ຊວງຕ່າງປະເທດ ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະການ​ຫ້າມແຜ່ຜາຍອາວຸດລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສາທາລະນະລັດປະຊາ
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງການແຜ່ຜາຍອາວຸດ.”

ທ່ານຊົວເຣສ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມາເຖິງຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດເກີນກວ່າ 50 ລູກແລ້ວ ລວມທັງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ 6 ລູກ ແລະພວກເຮົາປະເມີນວ່​າ ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ກະ​ກຽມ ທີ່ຈະທຳການທົດລອງນິວເຄລຍອີກ”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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