ທ່ານໄບເດັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 11 ກັນຍາ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ມີໜ້າທີ່ໃນການປົກປັກຮັກສາປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນມາເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດນີ້ໄດ້ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 22 ປີການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001 ທີ່ໄດ້ສັງຫານເກືອບ 3,000 ຄົນ.
"ຄວາມສາມັກຄີໄດ້ພາຊາວອາເມຣິກັນມາຮ່ວມກັນໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດ ເມື່ອ 22 ປີກ່ອນ. ມັນບໍ່ຄວນເກີດໂສກນາດຕະກຳລະດັບຊາດ ເພື່ອເຕືອນພວກເຮົາເຖິງພະລັງຂອງຄວາມສາມັກຄີໃນຊາດ," ທ່ານກ່າວໃນລະຫວ່າງພິທີໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຖານທັບທະຫານໃນເມືອງແອນຄໍເຣັສ (Anchorage), ລັດອາລັສກ້າ (Alaska).
“ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດຜູ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 9/11 ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍການລະນຶກເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຮ່ວມກັນ, " ທ່ານ Biden ກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າບົດຮຽນສຳຄັນຂອງວັນທີ 11 ກັນຍາ ແມ່ນ "ສໍາລັບຂໍ້ບົກພ່ອງແລະຄວາມຂັດແຍ້ງທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ເມື່ອພວກເຮົາປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແຕກຕ່າງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ນັ້ນກໍ່ຄື - ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍຫົວໃຈ."
ທ່ານໄບເດັນ ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະເມີນວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ (al-Qaida) ຈາກອັຟການິສຖານ ແລະ ປາກິສຖານ ໄດ້ເຖິງລະດັບຕ່ຳສຸດເປັນປະຫວັດສາດ.
"ສົງຄາມທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ, ແຕ່ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາໃນການປ້ອງກັນການໂຈມຕີອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະປະຊາ ຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບໍ່ມີວັນຢຸດຢັ້ງ," ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ການກໍ່ການຮ້າຍ - ລວມທັງຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະອຸດົມການ - ເປັນສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບບັນດາລັດທີ່ຮ່ວມກັນໄວ້ທັງໝົດທີ່ໝາຍເຖິງປະເທດຊາດນຶ່ງ.
ໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ທ່ານຢູ່ໃນເມືອງແອນຄໍເຣັສ (Anchorage), ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີລະນຶກຮ່ວມກັບສະມາຊິກຂອງກອງທັບ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ການຢຸດຢູ່ລັດອາລັສກ້າ ຂອງທ່ານ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງກັບບ້ານ ຈາກການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງຮວມທັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະການພົບປະກັບຜູ້ນຳຫວຽດນາມ.