ສະຫະລັດ, ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 22 ປີ ໃນການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ເກືອບ 3,000 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ມີກໍານົດທີ່ຈະກ່າວຄໍາປະໄສຕໍ່ສະມາຊິກທະຫານ, ພວກຮັບມືຜູ້ຈຸທໍາອິດກັບເຫດການສຸກເສີນ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າ ຢູ່ຖານທັບແອນຄໍເຣັສ (Anchorage), ໃນລັດອາລາສກ້າ.
ການຢຸດແວ່ຢູ່ລັດອາລາສກາຂອງທ່ານໄບເດັນ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງລວມມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ໃນອິນເດຍ ແລະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນໍາໃນປະເທດຫວຽດນາມ.
ໃນຂະນະທີ່ວັນຈັນມື້ນີ້ ຈະເປັນວັນຄົນຮອບ 11 ກັນຍາ ແບບບໍ່ເຄີຍມີ ໂດຍປາສະຈາກປະທານາທິບໍດີປາກົດໂຕຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດໃນລັດນິວຢອກ, ລັດເພັນຊີລວາເນຍ ຫຼື ທໍານຽບ 5 ແຈ, ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ.
ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານຈອຣ໌ຈ ດັບເບິນຢູ ບຸສ ໃນປີ 2005 ໄດ້ຈັດພິທີການຢູ່ເດີ່ນຂອງທໍານຽບຂາວ, ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນປີ 2015 ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍການຢືນຢ່າງສະຫງົບຊົ່ວຂະນະນຶ່ງຢູ່ທໍານຽບຂາວ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມງານພິທີເປັນກຽດຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບ ຢູ່ທີ່ຄ້າຍຝອດມີດ (Fort Meade) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງຄາເມລາ ແຮຣິສ ມີກໍານົດເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນວັນ
ຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ອະນຸສອນສະຖານ ແລະຫໍພິພິທະພັນ 11 ກັນຍາ ແຫ່ງຊາດ ໃນນິວຢອກ. ພວກກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ກາອີດາ ໄດ້ຢຶດເຮືອບິນໂດຍສານ ສອງລໍາ ແລະໄດ້ຂັບໄປຕໍາໃສ່ຕຶດແຝດຫໍການຄ້າໂລກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອາຄານສອງຫຼັງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພັງລົງມາ.