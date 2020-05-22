ສຫລ ບໍ່ເຫດດ້ວຍ ກັບກົດໝາຍ ທີ່ຈີນສະເໜີ ເພື່ອຈຳກັດ ການເຄື່ອນໄຫວ ພວກຝ່າຍຄ້ານ ຢູ່ຮົງກົງ

ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນຈີນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມອ່ອນແອ ໃຫ້ແກ່ການປົກ ຄອງຕົນເອງຂອງຮົງກົງຫຼັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ທີ່ຈະສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສຳລັບດິນແດນດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບມືກັບການປະທ້ວງ ຂອງພວກນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ມັກຈະເກີດຄວາມ ຮຸນແຮງນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງຈາກທຳນຽບຂາວໄປລັດມິຊິແກນໂດຍເວົ້າວ່າ “ຖ້າຫາກມັນ ເກີດຂຶ້ນ ພວກເຮົາ
ຈະຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງແຂງຂັນ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຕ້ອງຕິຈີນມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກເຂົາວ່າທຳການແຜ່ຜາຍເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໄກອອກໄປຈາກເມືອງວູຮານຊຶ່ງເປັນບ່ອນກຳເນີດ
ຂອງເຊື້ອໄວຣັສ.
ທ່ານນາງມໍແກນ ອໍເຕກັສໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃດໆກໍຕາມ ທີ່ຈະອອກກົດໝາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ບໍ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມປາຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນຊາວຮົງກົງແລ້ວ ແມ່ນຈະເປັນການສ້າງ
ຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຢ່າງຮ້າຍແຮງແລະຈະຖືກຕອບໂຕ້ ດ້ວຍການປະນາມຢ່າງແຂງຂັນຈາກ
ສະຫະລັດແລະປະຊາຄົມນາໆຊາດ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ດັ່ງທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວໄວ້ ພວກເຮົາຈະໂຈະການຍື່ນລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນະໂຍບາຍຮົງກົງຕໍ່ລັດຖະສະພາເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນ ສຳລັບການເອົາບາດກ້າວເພີ້ິ້ມຕື່ມທີ່ປັກກິ່ງອາດຈະພວມພິຈາລະນາກ່ອນໜ້າແລະໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະບ່ອນທຳລາຍຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ການປົກຄອງຕົນເອງຢູ່ໃນຮົງກົງ.”
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເຊັ່ນດຽວກັນກ່ຽວກັບແຜນການຂອງຈີນ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການປາບປາມເພີ້ມຕື່ມ ຂອງປັກກິ່ງ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາສູງມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການກວດກາ ເບິ່ງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ James Risch Marco Robio ແລະ Gory Gardner ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ລາຍງານທີ່ວ່າພັກຄອມມູນິສຈີນຈະນຳສະ ເໜີຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍພື້ນຖານຮົງກົງ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປັກກິ່ງຈະເລີ້ມທຳການໂຈມຕີແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຕໍ່ການປົກຄອງຕົນເອງຢູ່ໃນຮົງກົງ.”
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