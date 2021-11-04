ທ່ານນາຍພົນມາກ ມີລລີ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຍັງບໍ່ມີຄວາມກັງວົນໃດໆ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຄ້າຍທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງ ຢູເຄຣນ

ກອງທັບຂອງຣັດເຊຍເພີ້ມກໍາລັງຢູ່ຕາມຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບຢູເຄຣນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຕື່ນຕົກໃຈສຳລັບວໍຊິງຕັນເທື່ອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້່ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງມົສກູ ໂດຍພັນລະນາວ່າ “ມີຄວາມສຳຄັນ” ແຕ່ຍັງ “ບໍ່ທັນຮ້າຍແຮງເກີນໄປ.”
“ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນເລື້ອງນີ້ມາກ່ອນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນມາກ ມີລລີ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນວໍຊິງຕັນ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການຊ້ອມລົບປະຈຳປີຊາປາດ “Zapad” ຂອງຣັດເຊຍ ມັກກ່ຽວພັນກັບກຳລັງທະຫານຫຼາຍສິບພັນຄົນ.
ນາຍພົນມິລລີ ກ່າວວ່າ “ເພາະສະນັ້ນ ອັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ” ພວກເຮົາ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ. ແຕ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງ ໂດຍໃຊ້ຄວາມສາມາດທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາມີ.”
ກອງທັບສະຫະລັດ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນ ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍເອົາກຳລັງທະຫານຫຼາຍເຖິງ 150,000 ຄົນໄປຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍເອີ້ນການເຮັດແນວນັ້ນວ່າເປັນການ ເພີ້ມກຳລັງຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ມົສກູໄດ້ເຂົ້າບຸກລຸກແຫຼມໄຄຣເມຍໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ແຕ່ຄຳເຫັນຂອງນາຍພົນມີລລີ ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະສະຫະລັດ ແລະອົງການເນໂຕປາກົດວ່າກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ຣັດເຊຍໃນອາທິດນີ້ໄດ້ຕຳໜິກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວສະຫະລັດ ແລະອົງການ
ເນໂຕ ຢູ່ທະເລດຳ ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບເຮືອຂອງຕົນຊ້ອມໃນການ ທຳລາຍເປົ້າໝາຍສັດຕູຢູ່ໃນທະເລດຳ.
ແລະເດືອນແລ້ວນີ້ ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈະຫ້ອງການທາງການທູດຂອງຕົນປະຈຳຢູ່ ເນໂຕ້ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຂັບໄລ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍແປດຄົນອອກຈາກຫ້ອງການນັ້ນ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ປາກົດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕໍ່າລົງນັ້ນ ປະທານາທິ ບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃຍອາທິດນີ້ໄດ້ສົ່ງຫົວໜ້ານັກສືບ ຊຶ່ງເປັນອຳນວຍການອົງການສຶບລັບສູນກາງ ຫລື CIA, ທ່ານວິລລຽມ ເບີນ ໄປນະຄອນ ຫຼວງມົສກູເພື່ອທຳການສົນທະນາຫລາຍຢ່າງ.
ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈຳມົສກູ ທ່ານເບີນ ໄດ້ພົບປະກັບ “ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານຣັດເຊຍ ເພື່ອສົນທະນາບັນຫາ ຫຼາຍຢ່າງໃນຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ.”
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າໂດຍກົງກ່ຽວກັບການສົນທະນານັ້ນ ທ່ານມິລລີ ໄດ້ອອກສຽງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
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