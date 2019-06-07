ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ກັບຄືນເຂົ້າສູ່ໂຕະເຈລະຈາ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼມາສູ່ຊາຍແດນໃນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງພວມຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງສອງ.
ສະຫະລັດໄດ້ກົດດັນຕໍ່ເມັກຊິໂກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກອາເມຣິກາກາງ ທີ່ມຸ່ງໜ້າມາຫາຊາຍແດນສະຫະລັດທີ່ຢູ່ທາງດ້ານເໜືອໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ທຳການຂົ່ມຂູ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ຈະເກັບພາສີ 5 ເປີເຊັນຕໍ່ສິນຄ້າຂອງເມັກຊິໂກໃນອາທິດໜ້າ ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດບັນລຸການຕົກລົງກັນ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ແພັນສ໌ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາໃນຂັ້ນຕົ້ນກັບເມັກຊິໂກໃນອາທິດນີ້ ແມ່ນເປັນໄປໃນທາງບວກ ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຢາກໃຫ້ເມັກຊິໂກ ເພີ້ມການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈຳນວນຫຼາຍໆພັນຄົນ ຈາກກົວເຕມາລາ ຮອນດູຣາສແລະແອລຊານວາດໍທີ່ຊອກສະແຫວງຫາການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຫລົບໜີຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ເປັນບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານແພັນສ໌ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຊົມເຊີຍໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເມັກຊິໂກ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີການແກ້ໄຂວິກິດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊາຍແດນທາງໃຕ້ຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ເມັກຊິໂກ ດຳເນີນການຫຼາຍໄປກວ່ານີ້.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລະນຶກເຖິງວັນ D-Day ຢູ່ຢູໂຣບ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດ ແມ່ນມີຂຶ້ນ “ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ້າຫາກບໍ່ບັນລຸການຕົກລົງກັນ ການເກັບພາສີໃນລະດັບ 5 ເປີເຊັນຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນຈະມານີ້ ແລະຈະເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະເດືອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້” ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບພາສີເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 25 ເປີເຊັນຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຈຳນວນນຶ່ງ ພາຍໃນເດືອນຕຸລາ.
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເມັກຊິໂກ ທ່ານມາແຊລໂລ ເອບຣາດ ໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກເຈລະຈາອື່ນໆຈາກປະເທດທັງສອງ ໄດ້ພົບປະກັນທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານເອບຣາດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນແລ້ວເສັດເທື່ອ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມກ້າວໜ້າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ພວມຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເມັກຊິໂກ ເພີ້ມການລາດຕະເວນຂອງຕົນ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບກົວເຕມາລາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການລັກລອບເຂົ້າເມືອງ ຊຶ່ງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ລາຍງານວ່າ ເມັກຊິໂກໄດ້ສົ່ງກຳລັງຮັກສາດິນແດນ 6,000 ຄົນໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວ. ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມວ່າ ເມັກຊິໂກແລະສະຫະລັດອາດຈະແກ້ໄຂໃໝ່ທັງໝົດກ່ຽວກັບກົດໝາຍການຂໍລີ້ໄພໃນທົ່ວຂົງເຂດ ຊຶ່ງຈະບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຈາກອາເມຣິກາກາງ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງຂໍລີ້ໄພຢູ່ເມັກຊິໂກ ແທນທີ່ຈະເດີນທາງມາຍັງສະຫະລັດ.
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