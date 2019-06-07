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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສ​ຫລ ແລະ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ສືບ​ຕໍ່ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ກ່ຽວ​ກັບ ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ໃນຂະ​ນະ​ທີ່ ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ ຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ

ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ລໍ​ຖ້າ​ການ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາ​ມ​ກົດ​ໝາຍ ຢູ່ນອກ​ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ກ້ຳ​ໃຕ້ ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ. (ວັນ​ທີ 6 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ແລະ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ກັບ​ຄືນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໂຕະ​ເຈ​ລະ​ຈາ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼມາ​ສູ່​ຊາຍ​ແດນ​ໃນພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ພວມ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ການ​ຄ້າ​ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນບ້ານ​ທັງ​ສອງ.

ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ເພື່ອ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ໃນ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ທີ່​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ມາ​ຫາຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ຢູ່​ທາງ​ດ້າ​ນ​ເໜືອໂດຍ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ໄດ້ທຳ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງວ່າ ຈະ​ເກັບ​ພາ​ສີ 5 ເປີ​ເຊັນ​ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ໃນອາ​ທິດ​ໜ້າ ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ.

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໄມ​ຄ໌ ແພັນ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ກັບ​ເມັກ​ຊິໂກໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ໃນ​ທາງບວກ ແຕ່​ທ່ານ​ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຢາກໃຫ້​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເພີ້ມ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ ເພື່ອ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ ​ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼຂອງ​ພວກ​ຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ​ ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍໆ​ພັນ​ຄົນ​ ຈາກ​ກົວ​ເຕ​ມາ​ລາ ຮອນ​ດູ​ຣາ​ສແລະ​ແອ​ລ​ຊານ​ວາ​ດໍທີ່​ຊອກ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຫລົບ​ໜີ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ ​ແລະ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ບ້ານ​ເກີດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

​ສາ​ລະ​ວັດ​ທະ​ຫານ ລຽນ​ແຖວ ຢູ່​ທີ່​ຫົນ​ທາງ​ສາຍ​ນຶ່ງ ໃນ​ເມືອງ​ເມ​ຕາ​ປາ ລັດ​ຊີ​ອາ​ປາ​ສ ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 5 ມິ​ຖຸ​ນາ ປີ 2019.
​ສາ​ລະ​ວັດ​ທະ​ຫານ ລຽນ​ແຖວ ຢູ່​ທີ່​ຫົນ​ທາງ​ສາຍ​ນຶ່ງ ໃນ​ເມືອງ​ເມ​ຕາ​ປາ ລັດ​ຊີ​ອາ​ປາ​ສ ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 5 ມິ​ຖຸ​ນາ ປີ 2019.

​ທ່ານ​ແພັນ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ຊົມ​ເຊີຍ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ແກ້​ໄຂວິ​ກິດ​ການທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ໃຕ້ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ໃຫ້​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຫຼາຍ​ໄປ​ກວ່ານີ້.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ D-Day ຢູ່​ຢູ​ໂຣບ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຮອບ​ຫຼ້າ​ສຸດ ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ “ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ບັນ​ລຸການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ ການ​ເກັ​ບ​ພາ​ສີ​ໃນ​ລະ​ດັບ 5 ເປີ​ເຊັນ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຈະ​ມານີ້ ແລະ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ເດືອນ​ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້” ຊຶ່ງ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 25 ເປີ​ເຊັນ​ຕໍ່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ພາຍ​ໃນເດືອນ​ຕຸ​ລາ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທ່ານ​ມາ​ແຊ​ລ​ໂລ ເອບ​ຣາດ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ອື່ນໆ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ທ່ານ​ເອບ​ຣາດ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ແລ້ວ​ເສັດ​ເທື່ອ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ພວມ​ຫາ​ລື​ກັນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເພີ້ມ​ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຂອງ​ຕົນ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ຕິດ​ກັບ​ກົວ​ເຕ​ມາ​ລາ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຊຶ່ງ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພ​ສ​ທ໌ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ເມັກ​ຊິ​ໂກໄດ້​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ດິນ​ແດນ 6,000 ຄົນ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ໜັງ​ສື​ພິມ​ສະ​ບັບ​ນີ້ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາ​ບ​ຕື່ມ​ວ່າ ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາດ​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ໃໝ່​ທັງ​ໝົດ​ກ່ຽວກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ໃນ​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ປະ​ຊ​າ​ຊົນ​ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິກາ​ກາງ ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ​ຕ້ອງ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະລັດ.

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