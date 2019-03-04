ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ ສອບ
ຖາມອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ຄືທ່ານໄມເກີລ ໂຄເຮີນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ນອກ
ປະເທດນັ້ນ ບາງທີ່ອາດເປັນຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ວ່າການເຈລະຈາກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ລົ້ມແຫຼວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມອອກທາງທວິດເຕີໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້
ວ່າ “ສຳລັບພວກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ສອບຖາມຢ່າງເປີດເຜີຍ ຄົນຂີ້ຕົວະທີ່ພົບເຫັນວ່າກະ
ທຳຄວາມຜິດ ແລະເປັນຄົນຫຼອກລວງ ໃນເວລາດຽວກັນກັບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນິວ
ເຄລຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ບາງທີ່ອາດເປັນການເມືອງທີ່ຕ່ຳ
ຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ແລະອາດເປັນຍ້ອນການຍ່າງອອກນັ້ນກໍເປັນໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ໜີອອກຈາກຮາໂນ່ຍໂດຍປາດສະຈາກການ
ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໃດໆກັບ ທ່ານກິມ ກ່ຽວກັບຄວາມທະເຍີທະຍານດ້ານນິວເຄລຍຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ.
ທ່ານໂຄເຮັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນທະນາຍຄວາມຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ມາເປັນເວລານຶ່ງທົດ
ສະວັດ ໄດ້ຮ້ອງປະທານາທິບໍດີວ່າຂີ້ຕົວະ ສໍ້ໂກງ ແລະຖືຜິວໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການຕໍ່
ສະພາ. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຮງວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ກໍ່ອາດຊະຍາກຳຫຼາຍຢ່າງ
ໃນຂະນະທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີຢູ່ ທີ່ພາໃຫ້ພວກເດໂມແຄຣັດຕ້ອງໄດ້ມີການສືບສວນ
ເພີ້ມເຕີມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າປະທານາທິບໍດີທຣຳ ບໍ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງເຈາະຈົງວ່າ ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ
ຂອງທ່ານໂຄເຮັນ ໄດ້ເປັນຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກໍຕາມແຕ່ ທ່ານກໍ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ເຄີຍໄດ້ມີມາກ່ອນໃນຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍດີຢູ່ນອກປະເທດ. ມັນເປັນເລື້ອງອັບອາຍຂາຍໜ້າ.”
ແຕ່ວ່າ ທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ບອລເຕີນ ໄດ້ປາກົດໂຕ
ຢູ່ການສົນທະນາທາງໂທລະພາບໃນວັນອາທິດຫຼາຍແຫ່ງ ເພື່ອກ່າວເຖິງກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດອາທິດແລ້ວນີ້ ລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ ກັບທ່ານກິມ ວ່າບໍ່ໄດ້ລົ້ມແຫຼວ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວໄດ້ລົ້ມລະລາຍລົງໂດຍປາດສະຈາກຂໍ້ຕົກລົງໃດໆກໍຕາມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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