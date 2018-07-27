ເຮືອບິນ ສຫລ ລົງຈອດ ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ພ້ອມດ້ວຍ ຊາກກະດູກ ທະຫານ ອາເມຣິກັນ

ເຮືອບິນທະຫານສະຫະລັດລຳນຶ່ງໄດ້ນຳເອົາຊາກກະດູກ 55 ຫີບ ທີ່ເກົາຫຼີີເໜືອກ່າວ
ວ່າ ແມ່ນເປັນຂອງ ທະຫານສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນປາງສົງຄາມເກົາຫຼີ ຫຼາຍ
ກວ່່າຫົກທົດສະວັດມາແລ້ວ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ໃຫ້ການຢືນຢັນ
ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້.
ຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ເຮືອບິນ ກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ C-17
ທີ່ຂົນເອົາຊາກເສດກະດູກທະຫານອາເມຣິກັນທີ່ຊີວິດ ອອກຈາກເມືອງວອນຊານ
ເກົາຫຼີເໜືອແລ້ວ. ຊາກກະດູກເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍພວກທະຫານຈາກກກອງ
ບັນຊາການສະຫະປະຊາຊາດໃນເກົາຫຼີແລະບັນດາຜູ້ຊ່ຽວ ຊານດ້ານເທັກນິກຈາກຫ້ອງ
ການຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບພວກຊະເລີຍເສິກ ແລະຜູ້ຫາຍສາບສູນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ. ເຮືອບິນ C-17 ໄດ້ລຳລຽງຊາກເສດກະດູກ ໄປຖານທັບໂອຊານໃກ້ກັບນະ
ຄອນຫຼວງໂຊລ ບ່ອນພິທີສົ່ງກັບຄືນ ຢ່າງເປັນທາງການຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 1 ເດືອນ
ສິງຫາຈະມາເຖິງນີ້.”
ນາຍພົນວິນສັນ ບຣຸກສ໌ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະປະຊາຊາດແລະສະຫະລັດໃນເກົາ
ຫຼີກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດງານ ໄດ້ເປັນຜົນສຳເລັດ ຫຼັງຈາກການປະ ສານງານຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ. ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະກະກຽມໃຫ້ກຽດແກ່ບັນດາຜູ້ເສຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ກ່ອນ
ເຂົາເຈົ້າຈະເດີນທາງກັບຄືນບ້ານ.”
ເຮືອບິນໄດ້ລົງຈອດທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນສຸກຕອນເຊົ້າມື້ນີ້.
ອົງການຂ່າວເກົາຫຼີຢອນຮັບໄດ້ລາຍງານວ່າ ຕົນໄດ້ຮູ້ຈາກແຫຼ່ງການທູດເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່
ເກົາຫຼີເໜືອຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ຮັບຫີບໄມ້ສອງຄັນລົດຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ.
ວັນສຸກທີ 27 ກໍລະກົດມື້ນີ້ ເປັນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 65 ປີຂອງການລົງນາມໃນສັນຍາ
ສະຫງົບເສິກ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມປີ ລະຫວ່າງປີ 1950 ຫາ 1953 ທີ່ໄດ້ ແບ່ງປະເທດຄອມ
ມິວນິສເກົາຫຼີເໜືອ ແລະປະຊາທິປະໄຕເກົາຫຼີໃຕ້ ອອກຈາກກັນ.
ຖະແຫຼງການທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດເປັນໜີ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິງຕໍ່ບັນດາ
ສະມາຊິກທະຫານອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະຫຼະຊີບຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດເຂົາເຈົ້າ ແລະພວກ
ເຮົາກຳລັງປະຕິບັດງານຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍໃນການນຳເອົາເຂົາເຈົ້າກັບຄືນບ້ານ. ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນກຽດສຳລັບລັດຖະບານສະຫະລັດເພື່ອຄໍ້າປະກັນວ່າ ບັນດາຊາກ
ກະດູກເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການຈັດແຈງແບບມີກຽດສັກສີ ແລະຮັບຮູ້ເອົາຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອ
ໃຫ້ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າຮັບເອົາເຂົາເຈົ້າແບບມີກຽດ.”
ການມອບຊາກກະດູກເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນການເລີ້ມປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ເຮັດໃນເດືອນ
ແລ້ວນີ້ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິ ບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັນຄັ້ງປະຫວັດສາດທີ່ສິງກະໂປເມື່ອ
ເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງທວິດເຕີ ຂອບ
ໃຈທ່ານກິມ ຫຼັງຈາກຊາກກະດູກໄດ້ໄປເຖິງເກົາຫຼີໃຕ້.
ຖະແຫຼງການທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດເປັນໜີ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິງຕໍ່ບັນດາ
ສະມາຊິກທະຫານອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະຫຼະຊີບຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດເຂົາເຈົ້າ ແລະພວກ
ເຮົາກຳລັງປະຕິບັດງານຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍໃນການນຳເອົາເຂົາເຈົ້າກັບຄືນບ້ານ. ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນກຽດສຳລັບລັດຖະບານສະຫະລັດເພື່ອຄໍ້າປະກັນວ່າ ບັນດາຊາກ
ກະດູກເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການຈັດແຈງແບບມີກຽດສັກສີ ແລະຮັບຮູ້ເອົາຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອ
ໃຫ້ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າຮັບເອົາເຂົາເຈົ້າແບບມີກຽດ.”
ການມອບຊາກກະດູກເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນການເລີ້ມປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ເຮັດໃນເດືອນ
ແລ້ວນີ້ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິ ບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັນຄັ້ງປະຫວັດສາດທີ່ສິງກະໂປເມື່ອ
ເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງທວິດເຕີ ຂອບ
ໃຈທ່ານກິມ ຫຼັງຈາກຊາກກະດູກໄດ້ໄປເຖິງເກົາຫຼີໃຕ້.
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