ສຫລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາກົນ ສືບຕໍ່ ກົດດັນ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃຫ້ລົບລ້າງ ອາວຸດນິວເຄລຍ

ທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ (Rex Tillerson) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະ
ຫະລັດ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາກັບສະມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການ "ທໍາຄວາມກົດດັນໃນຂີດສູງສຸດ"
ຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວລົບລ້າງໂຄງການອາວຸດນີວເຄລຍພາຍໃນ
ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນທາງອອກອັນຂຽວງາມແກ່ພຽງຢາງ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ທ່ານທິລເລີສັນ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະ
ມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທຸກຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເພື່ອສືບຕໍ່ປຸກລະດົມໃຫ້ທໍາການກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການທູດຕໍ່ເກົາຫລີ
ເໜືອ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ລະບອບປົກຄອງໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ຢຸດຕິໂຄງການນີວເຄລຍ
ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດລົງ.
ທ່ານທິລເລີສັນ ຍັງຈະພົບປະກັບເລຂາທີການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ອາໂຕນິ
ໂຍ ກຸດແທເຣັສ໌ (António Guterres) ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ເກົາຫລີເໜືອແມ່ນມີບັນຫາສໍາຄັນສູງຢູ່ໃນລາຍການຂອງການພົບປະກັນລະຫວ່າງ
ທ່ານ ກຸດແທເຣັສ໌ ແລະທ່ານຊິນໂຊ ອະເບະ (Shinzo Abe) ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານ
ກຸດແທເຣັສ໌ ຢ້ຽມຢາມນະຄອນໂຕກຽວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານ ກຸດແທເຣັສ໌ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ສະໂມສອນຂ່າວສານ
ແຫ່ງຊາດຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ຈຸດປະສົງ ກໍຄືເຮັດໃຫ້ປອດອາວຸດ
ນີວເຄລຍໃນແຫລມເກົາຫລີ ແລະມັນກໍມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາ
ຄວາມສາມັກຄີກັນຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ. ຄວາມສາມັກຄີກັນຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນ
ຄົງ--ນັ້ນເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນຫລາຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນ
ກໍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂອ້ລົມກັນທາງການທູດ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍນີ້ໄດ້ ຢ່າງສັນຕິ."
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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