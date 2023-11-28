ສະຫະລັດກ່າວຫາເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ໃຊ້ການສົ່ງດາວທຽມສອດແນມທາງທະຫານທີ່ຖືກຫ້າມ ເພື່ອພະຍາຍາມສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ພຽງຢາງໄດ້ປະຕິເສດ.
“ສປປ ເກົາຫຼີກຳລັງພະຍາຍາມຍາມແບບບໍ່ສະທ້ານຢ້ານກົວ ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ລະບົບຍິງສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ ໂດຍທຳການທົດລອງເທັກໂນໂລຈີລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຢ່າງເປີດແປນຕໍ່ມະ ຕິຕ່າງໆຂອງສະພານີ້” ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມາສ ກຣີນຟິລ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ - ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫຼີ.
ພຽງຢາງໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍມະຕິຫຼາຍໆສະບັບຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະກຳໃດໆ ກ່ຽວກັບອາວຸດນິວເຄລຍຫຼືລູກສອນໄຟ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດໂທມາສ ກຣີນຟິລ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງສົ່ງດາວທຽມ 3 ເທື່ອໃນປີນີ້ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 29 ຄັ້ງ ຮວມທັງລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບ 4 ລູກ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ອອກຄຳເຕືອນກ່ອນການຍິງໄປຍັງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຍິງຈະຫຼວດຂຶ້ນອະວະກາດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອາກາດ ຫຼືທາງທະເລ ຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງທະເລແລະທາງອາກາດຂອງລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຍິງຂອງຕົນເມື່ອວັນທີ 21 ພະຈິກ ຊຶ່ງໄດ້ບິນຂ້າມປະເທດຍີ່ປຸ່ນໂດຍກົງ.
“ການຍິງຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີແມ່ນເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ການສັນຈອນໄປມາທາງອາກາດແລະທາງທະເລ ຂອງພົນລະເຮືອນ” ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານຄາເລັດ ຄີອາຣີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະນາມ “ການປະພຶດທີ່ໜ້າຢ້ານ” ແລະ “ບ້າບິ່ນຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ຂອງພຽງຢາງ.