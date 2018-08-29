ສະຫະລັດ ພິກຜັນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເລີ່ມການກົດດັນ ຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ

ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຕົນກຳລັງຈະພິຈາລະນາທີ່ຈະເລີ້ມຊ້ອມ
ຮົບຮ່ວມກັບ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຄືນອີກໃນປີໜ້າ, ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຍົກ ເລີກການເຈລະຈາໂຄງການນິວເຄລຍກັບ ເກົາ
ຫຼີເໜືອ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຢູ່ ສິງກະໂປ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້
ທຳການຕັດສິນໃຈ ແບບບໍ່ຄາດຄິດ ເພື່ອຢຸດການຊ້ອມຮົບໄວ້ຊົ່ວຄາວຫຼັງຈາກຜູ້ນຳ
ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອ “ເຮັດ
ວຽກໃນການປົດອາວຸດ ນິວເຄລຍທັງໝົດ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.”
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເຈມສ໌ ແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມ
ຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈວ່າ ການຢຸດຊ້ອມຮົບຊົ່ວຄາວໃນລະດູຮ້ອນປີນີ້ ແມ່ນ
“ການສະແດງຄວາມປາຖະໜາດີ” ຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ, ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຜູກມັດ ທີ່ບໍ່ມີມື້ສິ້ນ
ສຸດ.”
ທ່ານ ແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນເວລານີ້ພວກເຮົາບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຢຸດເຊົາການຊ້ອມ
ຮົບອື່ນໆອີກ.”
ລຸນຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນມິຖຸນານັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຍົກຍ້ອງຂໍ້ຕົກລົງ
ສິງກະໂປ ວ່າ ເປັນຄວາມສຳເລັດຄັ້ງປະຫວັດສາດ ແລະ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນ ທວິດເຕີ
ວ່າ “ມັນບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ລະເບີດນິວເຄລຍຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.”
ແນວໃດກໍຕາມ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຍົກເລີກແຜນ ການເດີນທາງ
ຢ້ຽມຢາມ ພຽງຢາງ ຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມ
ພຽວ ໃນສັບປະດານີ້, ຫຼັງຈາກໄດ້ຍອມ ຮັບຢ່າງເປີດເຜີຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດວ່າ ການເຈ
ລະຈາເພື່ອຍຸດຕິໂຄງການ ນິວເຄລຍຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ ຍ້ອນການຮຽກ
ຮ້ອງ ຂອງ ພຽງຢາງ ເພື່ອໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດ ແຕ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວ
ໜ້າພຽງເລັກນ້ອຍ, ແລະ ການຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການຮຽກ ຮ້ອງຂອງ ວໍຊິງຕັນ
ໃຫ້ສຳເລັດການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຜ່ອນຜັນໃດໆ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຫາ ຈີນ ສຳລັບຄວາມບໍ່ກ້າວໜ້າໃນການປົດອາວຸດນິວ
ເຄລຍ, ໂດຍກ່າວຫາລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ວ່າ ໄດ້ຜ່ອນເບົາຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ລັດຖະບານ
ທ່ານ ກິມ ດ້ວຍການບໍ່ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຈະ ກີດກັ້ນການຄ້າຂາຍຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ 90 ເປີເຊັນນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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