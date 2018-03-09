ການພົບປະ ສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ປ.ທຣໍາ ແລະ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ມີການຕອບຮັບ ໄປໃນແງ່ດີ

ການຮັບປາກແບບບໍ່ຄາດຄິດ ທີ່ຈະພົບປະ ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໂດຍ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນ “ເດືອນພຶດສະພາ” ທີ່ນະຄອນພຽງ
ຢາງ ເພື່ອສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບການຍຸຕິ ການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍໂຄງ ການອາວຸດນິວເຄລຍ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ ແບບປະສົມປະສານ ທັງມີຄວາມຫວັງ
ໄປໃນແງ່ດີ ແບບລະມັດລະວັງ ແລະຍັງມີຄວາມສົງໄສບໍ່ແນ່ໃຈ.
ທ່ານຈຸງ ເອີຍ-ຢົງ ຫົວໜ້າອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະກາດ
ເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້. ທ່ານໄດ້ເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງວໍຊິງ
ຕັນ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ຮວມທັງ
ທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ H.R ແມັກມາສເຕີ ກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າ
ທາງດ້ານການທູດ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງການໄປ ຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນ
ພຽງຢາງໃນຕົ້ນອາທິດນີ້. ທ່ານຍັງໄດ້ນຳເອົາຄຳເຊື້ອເຊີນແບບປາກເປົ່າ ຈາກຜູ້ນຳ
ເກົາຫຼີເໜືອ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ທ່ານຈຸງກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເພິງພໍໃຈກັບລາຍງານນີ້ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານ
ຈະພົບປະກັບ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນເດືອນພຶດສະພາເພື່ອໃຫ້ (ແຫຼມເກົາຫຼີ) ບັນລຸການ
ເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍຢ່າງຖາວອນ.”
ທ່ານຈຸງໄດ້ນຳພາບັນດາຜູ້ແທນການທູດເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ໃນນະຄອນພຽງຢາງໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ. ຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ເຖິງ
ຄວາມພໍໃຈຂອງທ່ານກິມ ທີ່ຈະພົວພັນກັບສະຫະລັດກ່ຽວກັບການເຈລະຈາເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ ເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍ ແລະທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້
ສັນຍາທີ່ຈະໂຈະການທົດລອງນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟ ໃນຂະນະທີ່ການ ເຈລະ
ຈາກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ທ່າທີຂອງພຽງຢາງ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈຸງໄດ້ກ່າວນັ້ນ ກໍຄື “ບໍ່ມີເຫດຜົນໃດໆ ທີ່ຈະມີ ເນີນອາ
ວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງຖ້າຫາກຄວາມປອດໄພຂອງອຳນາດ ຂອງທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ ແລະການຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຖືກກຳຈັດໃຫ້
ໝົດໄປ.”
ນັກການທູດອະວຸໂສເກົາຫຼີເໜືອຄົນນຶ່ງທີ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນນິວຢອກ
ທ່ານພາກ ຊົງ ອິລ ປາກົດວ່າໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບແຜນການພົບປະສຸດຍອດ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສຊາບຢູ່ໃນອີແມລວ່າ ການເຊື້ອເຊີນ ໄດ້ເປັນ
ຜົນຍ້ອນ “ຄວາມໃຈກວ້າງ ແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ເດັດດ່ຽວ” ຂອງທ່ານກິມເພື່ອ
ສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ ອີງຕາມ ການລາຍງານ ຂອງໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ກ່າວໃນວັນ ສຸກມື້ນີ້ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຈີບູຕີ ປະເທດໃນອາຟຣິກາວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະພົບປະກັບທ່ານກິມ.“ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວມາດົນແລ້ວວ່າ ທ່ານແມ່ນເປີດກວ້າງຕໍ່ການເຈລະຈາແລະມີຄວາມເຕັມ
ໃຈທີ່ ຈະພົບປະກັບທ່ານກິມ ເວລາໃດທີ່ສະພາບການເໝາະສົມແລະຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າໃນການຊັ່ງຊາຂອງປະທານາທິບໍດີີ ບັດນີ້ເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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