ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕອບຕໍ່ການຮ້ອງຂໍ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເທື່ອເພື່ອຢາກປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຊະຕາກຳຂອງທະຫານອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນ ຊຶ່ງມີທະຫານຍາມຮັກສາການຢ່າງແໜ້ນໜາເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີເໜືອທັງໆທີ່ລາວໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ເດີນທາງກັບຄືນມາຍັງສະຫະລັດ ເພື່ອປະເຊີນກັບລົງວິໄນ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຖືກຖືກປົດອອກຈາກການເປັນທະຫານ.
ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູກັນເທື່ອ ພົນທະຫານທຣາວິສ ຄິງ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີເໜືອ ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມພວກນັກທ່ອງທ່ຽວພົນລະເຮືອນໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປອດທະຫານໃນວັນອັງຄານແລ້ວ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ກ່ຽວ ຄວນອອກເດີນທາງ ກັບຄືນມາຄ້າຍທະຫານ ຢູ່ທີ່ສະຫະລັດ. ທ້າວຄິງອາຍຸ 23 ປີ ຫາກໍຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກສະຖານທີ່ຄຸມຂັງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນອາທິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກຂັງຢູ່ທີ່ນັ້ນເກືອບ 2 ເດືອນຍ້ອນທຳຮ້າຍຄົນອື່ນ.
ກອງທັບສະຫະລັດເລີ້ມທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານນາງຊາບຣີນາ ຊິງ ທີ່ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການສືບລັບຂອງທະຫານຈະເປັນຜູ້ນຳພາໃນການສືບສວນນີ້.
ມາຈົນຮອດວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານນາງຊິງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ໃດໆຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບເຫດການນີ້ເທື່ອ ແລະກ່າວຢ້ຳວ່າ ວໍຊິງຕັນຢາກໃຫ້ທ້າວຄິງໄດ້ກັບຄືນມາຍັງສະຫະລັດ.