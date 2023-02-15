ລັດຖະບານສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມັນຍັງບໍ່ທັນມີຫລັກຖານໃດໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັດຖຸທີ່ບິນໄດ້ທັງ 3 ອັນ ທີ່ຕົນຍິງຕົກໃນເຂດອາເມລິກາເໜືອໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ມີການພົວພັນກັບຈີນ ຫລື ໂຄງການສອດແນມຕ່າງປະເທດອື່ນເທື່ອ.
ພວກນັກສືບສວນຂອງສະຫະລັດ “ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນເຫັນຮ່ອງຮອຍໃດໆ ຫຼື ສິ່ງໃດ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເປັນການສະເພາະ ເຖິງແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ວັດຖຸທັງ 3 ອັນນີ້ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນ ຫຼືວ່າ ພວກມັນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງແນ່ນອນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເກັບກຳຂໍ້ມູນລັບຈາກພາຍນອກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກ ນັກຂ່າວຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ ວັດຖຸສາມອັນ - ສອງອັນຖືກຍິງຕົກຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະອີກອັນນຶ່ງ ຍິງຕົກຢູ່ໃນການາດາ "ອາດເປັນບາລລູນທີ່ພຽງແຕ່ຕິດພັນກັບອົງການການຄ້າ ຫຼືການຄົ້ນຄ້ວາເທົ່ານັ້ນ ແລະເພາະສະນັ້ນຫລະ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ."
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານເຄີບີ ໄດ້ຊີ້ແຈງເຫດຜົນວ່າ ຈີນພວມດຳເນີນ “ໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນສູງ ໂດຍມີເຈດຕະນາ” ໃຊ້ບາລລູນທີ່ບິນຢູ່ໃນຄວາມສູງ ຍາກທີ່ຈະກວດພົບ ເພື່ອສອດແນມເບິ່ງສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນໆ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນລຳນຶ່ງ ໄດ້ຍິງບາລລູນດັ່ງກ່າວຕົກໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລໃນເຂດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ມັນບິນຂ້າມແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດໄປເປັນເວລາ 8 ມື້.
ຈີນໄດ້ສືບຕໍ່ອ້າງວ່າ ບາລລູນ ທີ່ປ່ອຍໄປນັ້ນ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ໄດ້ບິນຂ້າມສະຫະລັດໂດຍບັງເອີນ. ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເກັບກູ້ເອົາຊິ້ນສ່ວນຂອງມັນຄືນມາໄດ້ ສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງແລ້ວ ແລະໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ມັນເປັນການປະຕິບັດງານເຝົ້າສອດແນ ທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນຢູ່ເທິງຄ້າຍທະຫານ ຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຣາດາຂອງສະຫະລັດ ເພີ້ມການກວດກາຂຶ້ນເພື່ອຊອກຫາ ວັດຖຸຕ່າງໆ ທີ່ບິນມາໃນອາກາດ ແລະເຮັດໃຫ້ມີການຍິງວັດຖຸອັນນຶ່ງ ໃນຄັ້ງຕໍ່ມາ
ຂະນະທີ່ມັນບິນຢູ່ເທິງແມ່ນ້ໍາທີ່ກ້າມແຂງຢູ່ໃກ້ກັບລັດອາລັສກາ ທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກ ສຽງເຫນືອສຸດຂອງສະຫະລັດ, ອີກອັນນຶ່ງທີ່ບິນຢູ່ໃນດິນແດນຢູຄອນ (Yukon) ປະເທດການາດາ ແລະ ອັນທີສາມຢູ່ເທິງທະເລສາບຮູຣອນ ທີ່ກວມເອົາ ເຂດຊາຍແດນສະຫະລັດກັບການາດາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນ ແລະວັດຖຸສອງອັນຕໍ່ມານັ້ນ, ແຕ່ລະອັນ ແມ່ນຖືກຍິງຕົກດ້ວຍລູກສອນໄຟລູກດຽວ, ແຕ່ລູກສອນໄຟ ລູກທຳອິດແມ່ນຍິງພາດ ຢູ່ເທິງທະເລສາບຮູຣອນ ກ່ອນລູກສອນໄຟລູກທີສອງ ຈະຍິງຖືກມັນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ