ສະຫະລັດ ຕ້ອງການຊະນະ ຫຼື ສະເໝີ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງໃນການຕົກຮອບ ການແຂ່ງຂັນບານໂລກ

ສະຫະລັດໄດ້ມາຮອດການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກຂອງແມ່ຍິງໃນຖານະທີມໂຕເຕັງ ທີ່ຈະໄດ້ເປັນແຊ້ມລາຍການທີ 3 ຕິດຕໍ່ກັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ແຕ່ຫຼັງຈາກສະເໝີກັບເນເທີແລນ ແບບບໍ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ມີໂອກາດ ທີ່ທີມຂອງອາເມຣິກາຈະຕົກຮອບແບ່ງກຸ່ມເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງການແຂ່ງຂັນ.
ສະຫະລັດພົບກັບປອກຕຸຍການ ໃນນັດການແຂ່ງຂັນຮອບທີສາມ ແລະນັດ ສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມ E, ແລະຖ້າປອກຕຸຍການ ພິກເກມເອົາຊະນະ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ສະໜາມ Eden Park ໃນ ອັອກແລນ (Auckland) ໄດ້, ທີມຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ອາດຈະມີບັນຫາໃຫຍ່.
ສະຫະລັດຈຳເປັນຕ້ອງຊະນະ ຫຼື ສະເໝີກັບ ປອກຕຸຍການ ເຊິ່ງຈະເປັນໜຶ່ງໃນ 8 ທີມທີ່ລົງແຂ່ງຂັນ ໃນເຕະບານໂລກຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຫຼິ້ນໃນການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ຕໍ່ໄປ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຊະນະທຸກຢ່າງຕະຫຼອດເວລາ," ເມແກນ ຣາປີໂນ (Megan Rapinoe) ນັກເຕະມືອາຊີບຊາວອາເມລິກາໄດ້ກ່າວ. “ນັ້ນຄືຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາເອງ. ນັ້ນຄືຄວາມຄາດຫວັງໃນການຫຼິ້ນໃຫ້ກັບທີມຊາດສະຫະລັດ. ມັນກໍ່ຄືກັນກັບວ່າ, 'ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ເຈົ້າຈະຊະນະ, ແລະຖ້າເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າເຈົ້າຈະສາມາດຊະນະມັນໄດ້?’”