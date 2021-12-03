ສະຫະລັດໄດ້ເພີ້ມຈຳນວນທະຫານ ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງຕົນຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນອັນທີ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານບັນລະຍາຍວ່າ ເປັນສັນຍານອັນຫລ້າສຸດສຳລັບຈີນ ທີ່ວ່າອະນາຄົດຂອງໄຕ້ຫວັນຍັງສືບຕໍ່ເປັນບູລິມະສິດອັນສຳຄັນ.
ການເພີ້ມທະຫານຈາກ 20 ຄົນ ຂື້ນເປັນ 39 ຄົນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ເດືອນ ທັນວາ ຫາວັນທີ 30 ກັນຍາ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຍັງຫຼາຍ ແຕ່ບັງເອີນມັນໄດ້ມີຂື້ນ ໃນການຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍແບບບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ໂດຍປະທາ ນາທິບໍດີໄຊ ອີງ-ເຫວິນ (Tsai Ing-wen) ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ວ່າ ທະຫາສະຫະ ລັດ ຈຳນວນນ້ອຍໆ ຮັກສາການມີໜ້າ ຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ.
ທະຫານທີ່ປະຈຳການໃນເວລານີ້ ແມ່ນຮວມທັງທະຫານມາຣິນ 29 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍສະມາ
ຊິກສອງຄົນ ຈາກກອງທັບບົກ ສາມຄົນຈາກກອງທັບເຮືອ ແລະຫ້າຄົນ ຈາກກອງທັບອາ
ກາດ ອີງຕາມສູນກາງຂໍ້ມູນແຮງງານຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ [[https://dwp.dmdc.osd.
mil/dwp/app/dod-data-reports/workforce-reports]]
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ພະນັກງານທະຫານເຫລົ່ານີ້ເຮັດຫຍັງ ຢ່າງໜ້ອຍກໍເປັນການສົ່ງສັນຍານອັນແຂງຂັນໄປຫາຈີນ ທີ່ທ່ານຄິດສ໌ ລຽວ (Kitsch Liao) ທີ່ປຶກສາດ້ານທະຫານ ແລະກິດຈະການໄຊເບີຂອງຫ້ອງ ທົດລອງ DoubledThink ຊຶ່ງເປັນອົງການຄົ້ນຄວ້າສະເພາະກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ ມີຄວາມຈິງ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໄຕ້ຫວັນ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ການເພີ້ມຂຶ້ນແມ່ນເປັນທີ່ນຽບແນນ ແຕ່ກໍບໍ່ຜິດພາດ.”
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