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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ 'ລ້ຽວ ຢ່າງກະທັນຫັນ' ຂອງກຳປັ່ນລົບ ສຫລ ພາໃຫ້ຕຳກັນ ກັບກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ

ຄວາມເສຍຫາຍ ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ ກຳປັ່ນລົບ ຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ John S. McCain ລ້ຽວໄປໃນທິດທາງ ຂອງຖານທັບເຮືອ Changi ໃນປະເທດສິງກະໂປ ຫຼັງຈາກເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຕຳກັບກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ອາລນິກ ແອັມຊີ (Alnic MC).

ການຕຳກັນລະຫວ່າງກຳປັ່ນລົບຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດແລະກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ
ໃນປີກາຍນີ້ ແມ່ນເກີດຈາກ ການທີ່ກຳປັ່ນລົບໄດ້ “ລ້ຽວຢ່າງກະທັນຫັນ” ໄປຂວາງທາງ
ເດີນຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ ອີງຕາມລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານສິງກະໂປ
ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.

ມີລູກເຮືອ 10 ຄົນ ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນລົບຕິດຈະຫຼວດນຳວິຖີຈອນ ແອັສ ແມັກເຄນ (John S.
McCain) ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເວລາກຳປັ່ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຕຳກັນກັບ
ກຳປັ່ນ ບັນທຸກນ້ຳມັນ ອາລນິກ ແອັມຊີ (Alnic MC) ທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໄລບີເຣຍເມື່ອ ວັນ
ທີ 21 ສິງຫາ ປີ 2017 ໃກ້ໆຊ່ອງແຄບມາລັກກາ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງສິງກະໂປ.

ພາບລວມທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກກຳປັ່ນລົບ ຂອງກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ກຳປັ່ນ USS Antietam, ເທິງຊ້າຍ; ກຳປັ່ນ USS Lake Champlain, ເທິງຂວາ; ກຳປັ່ນ USS Fitzgerald, ລຸ່ມຊ້າຍ; ແລະກຳປັ່ນ USS John S. McCain.
ພາບລວມທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກກຳປັ່ນລົບ ຂອງກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ກຳປັ່ນ USS Antietam, ເທິງຊ້າຍ; ກຳປັ່ນ USS Lake Champlain, ເທິງຂວາ; ກຳປັ່ນ USS Fitzgerald, ລຸ່ມຊ້າຍ; ແລະກຳປັ່ນ USS John S. McCain.

ລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການສືບສວນດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົ່ງຂອງ
ສິງກະໂປ ແຈ້ງວ່າ “ການດຳເນີນການທີ່ຜິດພາດຫຼາຍໆຢ່າງພາໃຫ້ກຳ ປັ່ນລົບ ຈອນ
ແອັສ ແມັກເຄນ ລ້ຽວແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ກ່ອນຕຳກັນກັບກຳປັ່ນ ອາລນິກ
ແອັມຊີ.”

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