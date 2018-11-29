ກຳປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດ 2 ລຳໄດ້ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີທ່າທາງວ່າ ຈະສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ຈີນ.
ເຮືອພິຄາດລຳນຶ່ງ ແລະກຳປັ່ນລຳລຽງນ້ຳມັນລຳນຶ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສາມໃນປີນີ້ ທີ່ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິບັດງານໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການແລ່ນຜ່ານຕາມປົກກະຕິ.”
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນຂອງກຳປັ່ນ ສະຫະລັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາໝາຍໝັ້ນຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກທີ່ເສລີ ແລະເປີດກວ້າງ. ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຈະສຶບຕໍ່ສົ່ງເຮືອບິນ ກຳປັ່ນ ແລະປະຕິບັດງານຢູ່ທຸກໆແຫ່ງທີ່ກົດໝາຍສາກົນອຳນວຍໃຫ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງວ່າ ກຳລັງປັ່ນແມ່ນຢູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມ ແລະໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງກຳປັ່ນຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າທັງສອງຝ່າຍໄດ້ວາງໂຕ ໃນວິທີທີ່ “ປອດໄພແລະເປັນມືອາຊີບ.”
ຈີນໄດ້ຍື່ນປະທ້ວງກ່ອນໜ້ານີ້ ຕໍ່ການແລ່ນຜ່ານຂອງກຳປັ່ນສະຫະລັດວ່າ ເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຕົນ. ຈີນຖືວ່າໄຕ້ຫວັນ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ຈີນໄດ້ຂູ່ວ່າຈະປະຕິບັດງານທາງທະຫານຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ຖ້າປະເທດເກາະດັ່ງກ່າວປະກາດເອກກະລາດຈາກຈີນ ທັງໆທີ່ໄຕ້ຫວັນໄດ້ປົກຄອງຕົນເອງມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກຄອມມູນິສໄດ້ເຂົ້າຍຶດອຳນາດຢູ່ຈີນໃນປີ 1949.
ສະຫະລັດມີພັນທະທີ່ຈະຊ່ວຍໄຕ້ຫວັນ ໃນການປ້ອງກັນຕົວ ຖ້າປະເທດດັ່ງກ່າວຫາກຖືກໂຈມຕີ.
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