ພວກທະຫານເຮືອຂອງສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດ ຕໍ່ການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງຫຼາຍຈະຖືກປົດອອກຈາກກອງທັບເຮືອ ແລະອາດຈະສູນເສຍສະຫວັດດີການ ໃນການເປັນນັກລົບເກົ່າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງກອງທັບເຮືອ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ວັນເສັ້ນຕາຍ ສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນ ແມ່ນວັນທີ 28 ພະຈິກ. ທະຫານເຮືອທັງຊາຍແລະຍິງສາມາດຍື່ນເອກະສານຂໍຍົກເວັ້ນ ດ້ວຍເຫດຜົນທາງດ້ານການແພດ ຫຼືສາສະໜາ ຖ້າຫາກຄຳຮ້ອງນີ້ ຖືກປະຕິເສດ ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນພາຍໃນ 5 ວັນ ຂອງການໄດ້ຮັບໜັງສືບໍ່ອະນຸມັດ.
“ຄັນກາຍວັນເສັ້ນຕາຍນັ້ນ ກອງບັນຊາການ ຈະເລີ້ມດຳເນີນການເພື່ອປົດພວກເຂົາເຈົ້າ ອອກຈາກກອງທັບເຮືອ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ ຂອງຫົວໜ້າເສນາທິການກອງທັບເຮືອ ນັກວິຊາການພິເສດດ້ານການສື່ສານມວນຊົນ ທ່ານມາກ ຟາຣາມ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ ໂດຍອ້າງເຖິງກົດລະບຽບທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດສຳລັບຄວາມພ້ອມໃນການປະຕິບັດງານ.
ພວກທະຫານເຮືອຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມສັກຢາວັກຊີນ ຍັງອາດຈະສູນເສຍສະຫວັດດີການດ້ານການສຶກສາ ການຂຶ້ນຊັ້ນ ແລະເງິນອຸດໜຸນນຳດ້ວຍ.
ພວກທະຫານເຮືອ ຫຼາຍກວ່າ 99 ເປີເຊັນ ທີ່ປະຈຳການໃນຂະນະນີ້ ກໍໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງເຂັມ ພ້ອມກັນນັ້ນ 95 ເປີເຊັນຂອງກອງກຳລັງ ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ. ສ່ວນພວກທະຫານເຮືອກອງໜຸນ ມີເວລາຈົນຮອດວັນທີ 28 ພະຈິກ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກອງທັບເຮືອທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ກອງທັບເຮືອມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ອະນຸມັດການຍົກເວັ້ນທາງດ້ານການແພດຢ່າງຖາວອນ ໃຫ້ແກ່ຫົກຄົນ.
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