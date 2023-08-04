ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ທະຫານເຮືອສອງຄົນໄດ້ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະມີຄວາມສຳພັນກັບຈີນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖແຫລງຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທະຫານເຮືອ ຈິນສາວ ເຫວີຍ (Jinchao Wei) ອາຍຸ 22 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບໃນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສອດແນມທີ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໄປໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ. ຄຳຟ້ອງຮ້ອງກ່າວຫາ ທ້າວເຫວີຍ (Wei) ວ່າ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງລັດຖະບານຈີນ ໃນເດືອນກຸມພາ 2022 ແລະໄດ້ສົ່ງຮູບພາບ ແລະວິດີໂອຂອງກຳປັ່ນທະຫານເຮືອຂອງສະຫະລັດ ໄປໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນຜູ້ນັ້ນ. ສະມາຊິກກອງທັບເຮືອຄົນທີສອງ, ທ້າວ ເຫວນເຮັງ ສ້າວ (Wenheng Zhao) ຖືກກ່າວຫາໃນສານລັດຖະບານກາງ ໃນນະຄອນລອສ ແອນເຈແລສ (Los Angeles) ວ່າຮັບສິນບົນເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການສົ່ງຮູບພາບ ແລະວິດີໂອທີ່ມີຄວາມຫລໍ່ແຫລມຂອງທະຫານສະຫະລັດ ໄປໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າ ທີ່ສືບລັບຂອງຈີນ. ທະຫານເຮືອທັງສອງຄົນໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຜິດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).