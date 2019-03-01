ການແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ຂອງກຳປັ່ນລົບສະຫະລັດ 2 ລຳ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມານີ້ ແມ່ນການແລ່ນຜ່ານເທື່ອທີ 4 ຂອງກຳປັ່ນລົບສະຫະລັດນັບແຕ່ກາງປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວໍຊິງຕັນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອຮັບມືກັບການຂົ່ມຂູ່ຈາກຈີນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານເຂດເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດນີ້.
ພວກນັກສັງເກດການເວົ້າວ່າ ການແລ່ນຜ່ານຂອງກຳປັ່ນລົບສະຫະລັດແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພືື່ອສະແດງໃຫ້ຈີນເຫັນວ່າ ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ແລ່ນລາດຕະເວນເປັນປະຈຳ ຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ແລະທະເລຈີນໃຕ້ ແລະເປັນຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວທາງທະເລຂອງຈີນ.
ທ່ານແອນດຣູ ຢັງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະພາຈີນເພື່ອການສຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນສະພາຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສະຫະລັດ ດ້ວຍການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນ ແລະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະຕິບັດງານທາງທະເລຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງສັນຍານໃຫ້ຈີນຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມັກນະໂຍບາຍແບບຮຸກຮານແລະສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ.”
ເມື່ອວັນທີ 25 ແລະ 26 ກຸມພາຜ່ານມານີ້ ເຮືອພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ Stethem ແລະກຳປັ່ນບັນທຸກ Cesar Chavez ໄດ້ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບ ທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 160 ກິໂລແມັດທີ່ແບ່ງແຍກໄຕ້ຫວັນອອກຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
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