ເຮືອພິຄາດຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດລຳນຶ່ງ ໄດ້ອອກປະຕິບັດງານເພື່ອ “ເສລີພາບ
ໃນການເດີນເຮືອ” ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ອົງການຂ່າວ
ຣອຍເຕີ້.
ໃນການຖະແຫຼງເປັນພິເສດຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ແບບຂໍສະຫງວນຊື່ນັ້ນ ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລົບ USS Mustin ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປ ໃນ ລັດສະໝີ
12 ໄມລທະເລ ຂອງເກາະມິສຈີຟ ຣີຟ (Mischief Reef) ຊຶ່ງເປັນເກາະທຽມທີ່ສ້າງຈີນສ້າງຂຶ້ນໃນໝູ່ເກະສະແປຣດລີ ແລະກໍໄດ້ປະຕິບັດງານເຝິກ ຊ້ອມຢູ່ນັ້ນ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນ ຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບ ໂດຍ
ທັນທີ ໃນການຂໍຄວາມເຫັນ ຂອງອົງການຂ່າວຮອຍເຕີ້.
ສະຫະລັດໄດ້ຕິຕຽນການກໍ່ສ້າງເກາະທຽມຂອງຈີນ ແລະສ້າງຄ້າຍທະຫານຢູ່ທະເລ
ຈີນໃຕ້ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຈຳກັດການ
ເດີນເຮືອຢ່າງເສລີ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນໍ້າຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ.
ຈີນໄດ້ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງເລື່ອງເຂດນໍ້າແດນດິນກັບບັນດາເພື່ອນບ້ານ ຢູ່ໃນທະເລ
ຈີນໃຕ້.
ການປະຕິບັດງານໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນຊຶ່ງມີຂຶ້ນ
ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ເຊັນເອກກະສານ ທີ່
ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ການເກັບພາສີສິນຄ້າຂອງຈີນ ເຖິງ 60 ພັນລ້ານໂດລາ ແຕ່
ຫຼັງຈາກ 30 ມື້ຂອງໄລຍະເວລາໃນການປຶກສາ ທີ່ເລີ້ມແຕ່ເວລາໃດລາຍຊື່ສິນຄ້າ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່.
ກອງທັບສະຫະລັດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມີທ່າທີມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວ່າ ການ
ປະຕິບັດງານຂອງຕົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຮວມທັງຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ອ້າງກຳມະສິດ ໂດຍບັ
ນດາພັນທະມິດ ທີ່ແຍກອອກຈາກການພິຈາລະນາທາງດ້ານການເມືອງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ໜັງສືພິມກອງທັບຈີນ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ກອງທັບເຮືອຂອງ
ຕົນ ກໍຈະເລີ້ມການປະຕິບັດງານເພື່ອຊ້ອມລົບຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍກ່າວເຖິງການ
ເຄື່ອນໄຫວນີ້ວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ້ອມລົບປະຈຳປີຕາມປົກກະຕິ
ຂອງຕົນ.
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