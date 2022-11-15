ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ພົບອົງປະກອບເຊື້ອໄຟລູກສອນໄຟ 70 ໂຕນ ເຊື່ອງໄວ້ປົນກັນກັບຖົງຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ຢູ່ເທິງເຮືອລຳນຶ່ງທີ່ພວມແລ່ນຈາກອີຣ່ານໄປປະເທດເຢເມນ ຊຶ່ງເປັນການຢຶດໄດ້ເທື່ອ ທຳອິດ ໃນການເຮັດສົງຄາມມາຕະຫຼອດປີ ຂະນະທີ່ການຢຸດຍິງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກຳລັງແຕກຫັກລົງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ປະລິມານຂອງສານອາມໂມນຽມເພີຄລໍເຣດ (ammonium perchlorate) ທີ່ຄົ້ນພົບນັ້ນສາມາດໃຊ້ເປັນເຊື້ອໄຟສຳລັບລູກສອນໄຟຂະໜາດກາງໄດ້ສິບກວ່າລູກ ຊຶ່ງເປັນອາວຸດທີ່ພວກກະບົດຮູຕີທີ່ອີຣ່ານຫຼັງ ໃຊ້ໂຈມຕີທັງພັນທະມິດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ນາໆຊາດຮັບຮູ້ ແລະກຸ່ມແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ.
ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕິດອາວຸດຄືນໃໝ່ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອີຣ່ານໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆອີກກ່ຽວກັບການປະທ້ວງທີ່ມີມາເປັນເວລານຶ່ງເດືອນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄ່ນລົ້ມ ລະບອບການປົກຄອງ ຂອງພວກສອນສາສະໜາອິສລາມ. ເຕຫະຣ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ມະຫາອຳນາດຕ່າງປະເທດແທນທີ່ຈະແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງຕົນ ໃນການຈັດຕັ້ງການປະທ້ວງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ 344 ຄົນ ແລະຖືກຈັບອີກ 15,820 ຄົນ ທ່າມກາງທີ່ມີການປາບປາມຢ່າງກວ້າງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໃນເວລານີ້ຍັງບໍ່ສາມາດຂໍຄວາມເຫັນຈາກພວກກະບົດຮູຕີໄດ້ເທື່ອ. ສຳນັກງານ ຜູ້ຕາງໜ້າອີຣ່ານປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ຜູ້ບັນຊາການທີໂມທີ ຮອກກິນສ໌ ໂຄສົກຂອງກອງທັບເຮືອທີ 5 ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ “ການຈັດສົ່ງແບບນີ້ ແລະປະລິມານຫຼວງຫຼາຍຂອງວັດຖຸລະເບີດແມ່ນໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ເພາະມັນພາໃຫ້ເກີດການຂາດສະຖຽນລະພາບໄດ້. ການຂົນສົ່ງອາວຸດຈາກອີຣ່ານໄປຍັງປະເທດເຢເມນ ນຳໄປສູ່ການບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ.”
ກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງສະຫະລັດ John Scheuerman ແລະກຳປັ່ນພິຄາດ Sullivans ໄດ້ຢຸດເຮືອສຳເພົາໄມ້ ທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນອ່າວໂອມານ ເມື່ອວັນທີ 8 ພະຈິກ ອີງຄຳເວົ້າຂອງກອງທັບເຮືອ. ໃນລະຫວ່າງການກວດຄົ້ນເປັນເວລານຶ່ງອາທິດນັ້ນ ພວກລູກເຮືອໄດ້ຄົ້ນພົບຖົງອາມໂມນຽມເພີຄລໍເຣດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ຂ້າງໃນ ຢູ່ໃນຖົງ ຊຶ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນປາກົດວ່າເປັນສານຢູເຣຍ 100 ໂຕນ.
ຢູເຣຍ ຊຶ່ງເປັນຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ກໍສາມາດໃຊ້ໃນການເຮັດລະເບີດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.