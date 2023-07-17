ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ທ່ານເຈກ ຊູລລິວັນ ໄດ້ທຳ ນາຍໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ຄວບຄຸມສະພາສູງ ຈະຕັດນະ ໂຍບາຍສັງຄົມທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ຖຽງນັ້ນ ອອກຈາກງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳປີໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສະພາຕ່ຳ ທີ່ຄອບງຳໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນ.
ສະພາຕໍ່າໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ອະນຸມັດຢ່າງດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຫວຸດຫວິດ 888 ພັນລ້ານໂດລາ ສຳລັບດ້ານປ້ອງກັນປະເທດປະຈຳປີ ທີ່ຈະເລີ້ມໃນເດືອນຕຸລາ ແຕ່ໄດ້ຍອມຮັບການຮຽກຮ້ອງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພານິຍົມແນວທາງເດີມຫົວແຂງກະດ້າງ ເພື່ອເພີ້ມຂໍ້ກຳນົດ ໃນການຈຳກັດການເຂົ້າຫາການເຮັດແທ້ງລູກ ໃນການບໍລິການແກ່ສະມາຊິກທະຫານຈຳນວນນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ຕັດການຮັກສາສຳລັບພວກປ່ຽນເພດ ແລະເຝິກອົບຮົມກຸ່ມເຊື້ອຊາດຕ່າງໆ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມີຄວາມກວ້າງຂວາງ ທາງດ້ານການເມືອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງສອງຝ່າຍໃນວໍຊິງຕັນ ສຳລັບມາດຕະການງົບປະມານປ້ອງກັນປະ ເທດປະຈຳປີ ແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍສັງຄົມທີ່ມີດັດແປງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສ
ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງໄວ ກ່ອນສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍໄປຫາ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອເຊັນຮັບ.
ສະພາສູງກຳລັງພິຈາລະນາ ຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ໃນອາທິດນີ້ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈະບັນລຸຊ່ອງທາງໃນການປະນີປະນອມລະຫວ່າງ ບັນ ດາສິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກົດໝາຍຕ່່າງໆທີ່ແຂ່ງຂັນກັນນັ້ນ.
ທ່ານຊູລລິວັນ ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “State of the Union” ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ສະພາຕໍ່າໄດ້ຮັບຜ່ານນີ້ “ຈະບໍ່ສົ່ງໄປເຖິງໂຕະຂອງປະທານາທິບໍດີ.”