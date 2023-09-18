ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ທີ່ປະເທດເກາະມາລຕາ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມາ ປັກກິ່ງ ແລະວໍຊິງຕັນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດທັງສອງພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບ ໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳພັນ ທີ່ມີບັນຫາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຈັດການເຈລະຈາຫາລື ແບບ “ກົງໄປກົງມາ ມີເນື້ອຫາສາລະແລະສ້າງສັນ” ຫຼາຍເທື່ອ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ຫາ 17 ກັນຍາ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ແຍກກັນຈາກທຳນຽບຂາວ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານຊູລລີວານແລະທ່ານຫວັງ ແມ່ນການປຶກສາຫາລືຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ສະຫະລັດແລະຈີນເທື່ອຫຼ້າ ທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ ທີ່ອາດວາງພື້ນຖານສຳລັບການພົບປະລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນໃນທ້າຍປີນີ້.
ທ່ານຊູລລີວານໄດ້ພົບປະເທື່ອຫຼ້າສຸດກັບທ່ານຫວັງແມ່ນຢູ່ນະຄອນວຽນນາ ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນໃນລະດັບສູງ ແລະຈັດການປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບກິດຈະການເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ກິດຈະການທາງທະເລ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ.