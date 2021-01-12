ຈະມີທະຫານເຖິງ 15,000 ຄົນ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕໍາແຕ່ງ ປະທານທິບໍດີ ຂອງ ທ່ານ ໄບເດັນ

ມີທະຫານກໍາລັງຮັກສາດິນແດນແຫ່ງຊາດຫລາຍເຖິງ 15,000 ຄົນ ຈະຊ່ວຍໃນການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນເດືອນນີ້, ອີງຕາມການປະກາດ ຂອງຫົວໜ້າກອງກໍາລັງຮັກສາດິນແດນແຫ່ງຊາດໄດ້ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງຫລາຍໆຄັ້ງວ່າໃຫ້ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ.
“ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ທະຫານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນການປະຕິບັດງານດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ດ້ານພະລາທິການ, ການຕິດຕໍ່ປະສານງານ ແລະການສື່ສານ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງນາຍພົນດານຽລ ໂຮແຄນສັນ (Daniel Hokanson), ຫ້ອງການ ຜູ້ບັນຊາການກໍາລັງຮັກສາດິນ ແດນແຫ່ງຊາດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ກໍາລັງຮັກສາດິນແດນແຫ່ງຊາດມີປະຫວັດອັນຍາວນານໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຮັບ ປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ພິທີສາບານຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ແຕ່ກົງ ກັນຂ້າມ, ມີທະຫານຂອງກໍາລັງຮັກສາດິນແດນແຫ່ງຊາດ ພຽງແຕ່ປະມານ 8,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄປຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາໃນປີ 2016.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນທ້າມກາງການມີຄຳເຕືອນວ່າອາດຈະມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນຫລາຍມື້ຈົນຮອດມື້ເປີດພິທີສາບານຕົວ, ຫລັງຈາກມີການບຸກລຸກທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດໂດຍພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣໍາໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ໄດ້ສົ່ງບົດບັນທຶກໄປຍັງກົມຕຳຫຼວດໃນທົ່ວປະເທດໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂດຍເຕືອນວ່າ ມີການວາງແຜນການປະທ້ວງທີ່ມີການປະກອບອາວຸດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ຕະຫລອດຫໍລັດຖະສະພາຂອງທັງໝົດ 50 ລັດ.
ຫ້ອງບໍລິການສວນສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ ຫລື NPS ຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະ ກາດໃນວັນຈັນນີ້ວ່າ ຕົນຈະປິດອະນຸສາວະລີວໍຊິງຕັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ມັງກອນໄປຈົນເຖິງພາຍຫຼັງການເຮັດພິທີສາບານຕົວແລ້ວ, ໂດຍອ້າງເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະເກີດຄວາມຮຸນແຮງ.
“ກຸ່ມທີ່ມີສ່ວນພົວພັນໃນເຫດການວັນທີ 6 ມັງກອນ, 2021, ພວກກໍ່ຈາລະຈົນ ຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດສືບຕໍ່ໃນການຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະລົບກວນຄວາມສະຫງົບຂອງພິທີສາບານຕົວ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ 59 ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ, 2021,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງ NPS ທີ່ຂຽນໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ, ໂດຍອ້າງເຖິງກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣໍາທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທັບມ້າງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.