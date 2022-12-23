ສະຫະລັດ ກໍາລັງສໍາຫຼວດເບິ່ງການເອົາມາດຕະການເພີ້ມເຕີມກັບກຸ່ມຕາລິບານໃນອັຟການິສຖານ ເພື່ອສ້າງຄວາມໂດດດ່ຽວຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ເນື່ອງຈາກການຕັດສິນໃຈ “ທີ່ບໍ່ດີ" ຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຫ້າມພວກນັກສຶກສາຍິງບໍ່ໃຫ້ຮຽນຕໍ່, ອີງຕາມລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດລະດັບສູງສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງແຄເຣັນ ເດັກເກີ້ (Karen Decker), ຫົວໜ້າຜູ້ແທນທາງການທູດຂອງສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບປະເທດເຂດເອເຊຍໃຕ້ແຫ່ງນີ້, ໄດ້ເຕືອນ ໃນຕອນແລງວັນພຸດຜ່ານມາ ນຶ່ງມື້ລຸນຫຼັງພວກຜູ້ປົກຄອງປະເທດອິສລາມໄດ້ລະງັບບໍ່ໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາຍິງທັງຫຼາຍ ເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນ ແລະຂອງລັດທັງໝົດ ຈົນກວ່າຈະມີປະກາດໃໝ່ອອກມາ ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ທ່ານນາງເດັກເກີ້ ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມຜ່ານທາງວີ ດີໂອຈາກຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂດຮາ ປະເທດກາຕາ ວ່າ “ຜູ້ນໍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກໍາລັງສຶກສາເບິ່ງ ການເອົາມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນສັນຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າກຸ່ມຕາລິບານດໍາເນີນງານຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຜິດພາດແນວໃດ.”
ກາຕາ ເຊິ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍໆໃນອ່າວເປີເຊຍ ເປັນບ່ອນທີ່ລັດຖະບານວໍຊິງຕັນ ແລະລັດຖະບານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຕ່າງໆໄດ້ສ້າງຕັ້ງຖານປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບພາລະກິດທາງດ້ານການທູດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ເມື່ອກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ເຂົ້າມາຢຶດຄອງປະເທດອັຟການິສຖານ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາພາດ້ານການທະຫານລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ຖອນອອກ ຫຼັງຈາກການເຮັດສົງຄາມມາເປັນເວລາເກືອບ 20 ປີ.
ທ່ານນາງເດັກເກີ້ ກ່າວໂດຍບໍ່ມີລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນທີ່ຕາມມາອັນແນ່ນອນ ເຊິ່ງສາມາດຢຶດຄືນມາຈາກກຸ່ມຕາລິບານ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດດໍາເນີນວຽກງານທີ່ເປັນປົກກະ ຕິຮ່ວມກັບພວກເຂົາຕໍ່ໄປພາຍໜ້າໄດ້, ໂດຍກຸ່ມຕາລິບານບໍ່ສາມາດຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຮົາ ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາໃນທິດທາງທີ່ດີ ໃນຖະນະຄູ່ຮ່ວມທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
ນັກການທູດສະຫະລັດຍັງໄດ້ກ່າວເພີ້ມເຕີມອີກວ່າ “ກຸ່ມຕາລິບານອ້າງວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການເພິ່ງພາຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແລະດ້ວຍສອງຕີນຂອງພວກເຂົາເອງ, ແນ່ນອນວ່າ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບພວກເຂົາໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າແນວນັ້ນແທ້.”
ທ່ານນາງເດັກເກີ້ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກນັກສຶກສາຍິງເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ຂັດຂວາງວໍຊິງຕັນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການລົງໂທດຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນຕໍ່ກຸ່ມຕາລິບານ ຫຼື ລຶບລ້າງຂໍ້ຫ້າມ ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາຜູ້ນໍາພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ເປັນການສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງໂດຮາ ປີ 2020.